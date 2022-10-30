SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні – 30/10/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

TOPSHOT-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-WAR

Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада Source: AFP / SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 30 October 2022 at 2:13pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS

Найголовніше про 248-день війни в Україні.

Published 30 October 2022 at 2:13pm
By Liudmyla Pavlenko
Source: SBS
  • У російському МЗС заявили, що на невизначений час призупиняють свою участь у реалізації зернової угоди
  • Міноборони Росії заявляє, що українські комарі - дрони, начебто пошкодили у Чорному морі три російські кораблі
  • Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада
  • Українські військові продовжують просуватися на півдні України
  • З лікарень Херсона вивозять все обладнання
  • Більше сотні людей прийшли вранці на Майдан Незалежності у столиці, щоб попрощатися з морським піхотинцем, 26-річним киянином Максимом Токаревим
Слухайте також
President Zelenskyy Address 29/10/22 image

Звернення Президента України Володимира Зеленського

07:02
Більше новин

SBS новини українською – 30/10/2022

Українську драму «Памфір» покажуть під час кінофестивалю в Аделаїді

Фільм про Україну покажуть на кінофестивалі в Аделаїді

Advertisement
***

Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів

Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням 
SBS Ukrainian
 та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу

Долучайтеся до нашої спільноти у 
Facebook

Share

Latest podcast episodes

TOPSHOT-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-WAR

Ukraine today – 30/10/2022

SBS Ukrainian

SBS news in Ukrainian – 30/10/2022

SBS Ukrainian

SBS новини українською – 30/10/2022

pamfir.png

This year’s Adelaide Film Festival is showcasing Ukrainian drama "Pamfir"