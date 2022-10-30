Україна сьогодні – 30/10/2022

У російському МЗС заявили, що на невизначений час призупиняють свою участь у реалізації зернової угоди

Міноборони Росії заявляє, що українські комарі - дрони, начебто пошкодили у Чорному морі три російські кораблі

Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада

Українські військові продовжують просуватися на півдні України

З лікарень Херсона вивозять все обладнання