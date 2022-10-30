Україна сьогодні – 30/10/2022

- У російському МЗС заявили, що на невизначений час призупиняють свою участь у реалізації зернової угоди
- Міноборони Росії заявляє, що українські комарі - дрони, начебто пошкодили у Чорному морі три російські кораблі
- Операція зі звільнення Херсона триватиме до кінця листопада
- Українські військові продовжують просуватися на півдні України
- З лікарень Херсона вивозять все обладнання
- Більше сотні людей прийшли вранці на Майдан Незалежності у столиці, щоб попрощатися з морським піхотинцем, 26-річним киянином Максимом Токаревим
Слухайте також
Звернення Президента України Володимира Зеленського
07:02
Більше новин
SBS новини українською – 30/10/2022
Advertisement
***
Цей та інші матеріали SBS Ukrainian можна слухати на будь-якому додатку для подкастів
Підписуйтеся на наш подкаст за посиланням та слухайте найсвіжіші репортажі, інтерв’ю, новини України, Австралії та Світу
Долучайтеся до нашої спільноти у