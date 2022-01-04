Україна сьогодні - 4-01-2022

Активна лінія фронту з російською армією станом на сьогодні складає 1500 км. Збройні сили України звільнили 40% захоплених після 24 лютого територій та 28% від усіх захоплених Росією територій від початку російської агресії 2014 року.





Про ситуацію в найгарячішій тоці фронту - у Бахмуті - розповіли бійці ЗСУ з позивними Колумб та Киянин , які вже відбули з передової на ротацію.





Загалом за останню добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російської армії в районі 13 населених пунктів на Донеччині та Луганщині. Російські армійці завдали 6 ракетних і 52 авіаційних удари, а також здійснили 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У більшості випадків загарбники атакували цивільну інфраструктуру. Крім того, випустили по території України 27 безпілотників “Шахед-136”, усі вони були знищені протиповітряною обороною. Українські захисники продовжують завдавати втрат агресору. Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Ка-52 та 3 розвідувальних безпілотники типу “Орлан-10”. Також підтверджено раніше оприлюднену інформацію про втрати противника 31 грудня на Херсонщині - близько півтисячі окупантів було знищено і поранено. Говорить речник Генерального Штабу Андрій Ковальов.





Російські війська можуть вдатися до чергового обстрілу України перед Різдвом 7 січня. При цьому українські військові готові відбивати усі атаки загарбників. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Водночас нагадаю, що наразі Україна вже має гнучку систему протиповітряної оборони. Як зазначив екс-керівник Служби зовнішньої розвідки, українська ППО одразу вираховує траєкторії російських ракет, відповідно, налаштовує системи протиповітряної оборони, змінює дислокацію і радіуси дій систем ППО. Зараз Росія намагається з'ясувати, як працюватимуть отримані ЗСУ комплекси NASAMS, але в ЗСУ запевняють, що не дозволять противнику цього зробити. Росія використовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе в тому числі і щоб перевантажити протиповітряну оборону. На влучання безпілотника в ціль почасти окупанти навіть не розраховують. Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко.





Триває ліквідація наслідків влучання уламків російської ракети у корпусах Київського Національного університету імені Т. Шевченка, розміщених у Голосіївському районі. Уламки бойової частини російської ракети класу "повітря-земля" приземлилися біля університетського спорткомплексу за кілька годин до Нового року. Сила вибухової хвилі була така потужна, що пошкодила понад 13 споруд вишу. Серед них — корпуси інституту біології й медицини, географічного та психологічного факультетів, фізичний факультет, токсикологічна лабораторія й гуртожитки. Про це розповів ректор університету Володимир Бугров . Але, каже, найголовніше те, що залишились живі і неушкоджені працівники вишу, які заступили того дня в чергову зміну. Це — понад 150 людей: служба охорони, сантехніки, електрики.





Дворазова олімпійська чемпіонка, завідувачка кафедри фізичного виховання Київського Національного університету імені Т. Шевченка Тетяна Кочергіна мешкає неподалік і звук від вибуху почула вдома. Каже, що в комплексі 2007 року зробили ремонт, а тепер майже все знищено. Викладачка говорить, що за час повномасштабного вторгнення спілкувалася з російськими спортсменами і була здивована їхнім переконанням, що начебто це Україна воює проти росії.





Майже тисячу замордованих російськими солдатами тіл українців виявили правоохоронці на звільнених від загарбника містечках і селах Харківщини. Там було виявлено 25 катівень. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Катування електрострумом, зламані пальці, нелюдські умови утримання – ось що приніс "русскій мир" у наші мирні села і міста. Загалом із 7 вересня на деокупованих територіях Харківської області виявлено 920 тіл громадян, у тому числі 25 дітей, - написав посадовець у ФБ.





Понад півтори тисячі військових і цивільних українців вдалося повернути з російського полону у минулому році, - повідомляє координаційний штаб України з питань поводження з військовополоненими. Вже у січні будуть продовжені переговори з російською стороною щодо продовження процесу повернення полонених. Для звільнення незаконно захоплених цивільних Москва вимагає окремого переговорного майданчика, - розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець .





Французькі журналісти Поль Гасньє, Елоїз Грегуар і Тео Пальфраї під час прямого включення на французьке телебачення з Краматорська потрапили в зону прильоту російської ракети, яка поцілила менш ніж за кілометр від журналістів. Вибух встиг потрапити у кадр, минулося без поранених. Також 2 січня стало відомо, що в Україні біля лінії фронту дістав поранення журналіст німецького Bild Бйорн Штрітцель. Раніше поблизу Херсона потрапили під обстріл італійські кореспоненти. А під час ракетного удару по Києву 31 грудня був поранений фотожурналіст Ватару Секіта. На поранення японського фотокореспондента відреагували в ООН - речник офісу ООН із координації гуманітарних зусиль в Україні висловив жаль з приводу поранення журналіста і закликав захистити мирне населення України.





Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин в своєму дописі у Twitter назвав брехнею пропаганду РФ про начебто "польських найманців" в Україні. Він зазначив, що російська пропаганда продовжує просувати брехню про нібито масову участь та величезні втрати серед "польських найманців" у війні в Україні і такі наративи є постійним елементом пропагандистських зусиль у російському інформаційному просторі. Жарин також опублікував скріншоти російських новин, які є свідченням такої оманливої пропаганди.





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