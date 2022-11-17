Україна сьогодні - 17/11/2022

Президент Польщі Анджей Дуда виступив зі зверненням, в якому заявив, що ракета, яка вдарила по його країні, могла бути засобом української ППО. Тож, словами глави держави, наразі доказів навмисного нападу на країну немає. Проте на Заході наголошують, що навіть за таких обставин у цьому інциденті винна Росія, яка розв'язала незаконну війну проти України, через яку ця трагедія й трапилася. Так вважають не лише в Британії та Німеччині, але й в НАТО. Цей інцидент був однією з головних тем і у щоденному зверненні Президента В. Зеленського.





Повітряні сили готові надати всі необхідні матеріали та своїх спеціалістів, щоб сприяти розслідуванню трагедії у польському Пшеводуві. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Після інформації про імовірне падіння ракет на території Польщі, гостро постає питання закриття українського неба авіацією. На цьому наголосив Міністр оборони Олексій Резніков. Про це сказав і Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зазначивши, що, щонайменше йдеться про територію України, суміжну з територіями країн НАТО.





Додам, що під час російських ракетних ударів по Україні 15 листопада у Києві перебував директор ЦРУ. Вільям Бернс був в Києві, зустрічався з Президентом В. Зеленським. На наступний день у нього була запланована зустріч з очільником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним. Також у столиці України того дня перебував Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. У своєму Twitter він написав, що став свідком "жахливої шкоди" від російської агресії. І це посилює його рішучість притягнути винних до відповідальності. Нідерланди виділять додаткові 15 мільйонів євро для підтримки у "царині правосуддя" України. Повідомив Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра під час спільної прес конференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві. Він наголосив, Україна має перемогти у війні.





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Служба безпеки України встановлює всі обставини та конкретних виконавців російських ракетних ударів по Україні. У спецслужбі важають, що до масованого ракетного обстрілу України 15 листопада причетні військовослужбовці 184-го та 52-го важких бомбардувальних авіаційних полків РФ – інформує СБУ з посиланням на голову служби Василя Малюка. Загалом СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада про порушення законів та звичаїв війни. Матеріали будуть долучені до доказової бази, яку Україна збирає для міжнародних судів.





Since the beginning of the full-scale invasion, the Russian Federation has launched 126 attacks on the energy system of Ukraine. This was reported by press service of the Prosecutor General's Office on Telegram, according to Ukrinform. "Since the beginning of the full-scale invasion, a total of 126 attacks on Ukraine's energy system have been carried out, including 92 in October and November, on the eve of winter," the report reads. Credit: Ukrinform.



Ситуація в українській енергосистемі є «найсерйознішою за всю історію». Російські ракети знову вразили українську інфраструктуру по всій країні, при цьому атака здійснювалася цілеспрямовано, щоб завдати удару саме у час пікового навантаження на енергосистему. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький. Наймасованіша атака 15 листопада стала шостою від початку жовтня. Попри все енергомережа країни залишається керованою.





Мешканці Херсонщини, які матимуть бажання евакуюватися, можуть виїхати у Хмельницьку, Закарпатську та Івано-Франківську області. Про це розповіла Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. На Херсонщиніни ніні проживає щонайменше 135 тисяч людей. Ірина Верещук вкотре закликала виїжджати до безпечніших регіонів у зв'язку з імовірними обстрілами визволених територій.





Росіяни продовжують концентрувати основні зусилля на спробах окупувати Донбас – бої там стали інтенсивнішими, російська армія не просувається ні на сантиметр, але Україна платить за це дуже високу ціну. Про це сказала заступниця Міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, що українські сили оборони зараз "поступово" просуваються на кількох напрямках. Лише протягом листопада, за її словами, ЗСУ звільнили близько 5000 кв. км на півдні, близько 200 населених пунктів.





Українські військові мають успіхи у Луганській області на Сватівському та Кремінському напрямках, але поки не йдеться про деокупацію населених пунктів. Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, Україна контролює близько 5% території Луганської області.





На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну резолюція ООН щодо репарацій зможе запустити міжнародний компенсаційний механізм. Тепер країни, в яких знаходяться заарештовані активи агресора, зможуть дати старт міжнародному компенсаційному механізму, - вважають у міністерстві юстиції.





Слухайте у повному викладі щоденне звернення Президента Україна Володимира Зеленського.





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