Україна сьогодні - 16/11/2022

Під час атаки російські ракети пошкодили 15 об’єктів енергетичної інфраструктури. Житомир та Харків були повністю знеструмлені, у Харкові довелося евакуювати людей з метрополітену, який зупинився як і весь електротранспорт у місті. 90% Тернопільської області залишилося без електропостачання. 80% Львова залишилося без світла. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу тепла і гарячої води нема. Частково знеструмлено було і столицю та Київську область. Атака спричинила збій зв'язку та інтернету. А невдовзі стало відомо, що ракети впали і на території Польщі неподалік українського кордону. Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликає діяти.



Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Настав час покласти край руйнівній війні Росії та врятувати тисячі життів. Із таким закликом до лідерів G20 виступив Президент України Володимир Зеленський. Він назвав обов’язкові умови для припинення війни та закликав організувати міжнародну конференцію для “скріплення ключових елементів повоєнної безпекової архітектури” та недопущення нової російської агресії.





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Завершення війни і побудова безпекової архітектури повоєнного світу залежить від того, чи підтримуватимуть відповідні кроки у цьому напрямку усі країни світу, включно з тими, які наразі сповідують відносний нейтралітет щодо війни в Україні. Експерт з міжнародних питань Богдан Ференс переконаний, що нинішній етап агресії росії спирається на невтручання в ситуацію таких великих країн як Індія, Китай, Індонезія. Також саміт G20 є нагодою для України долучити до вирішення безпекових питань і ці країни.





Нинішня риторика Росії та її пропозиції до перемовин свідчать про розуміння агресором свого стратегічного програшу. У цьому переконаний військовий експерт Петро Черник. Суттєво сприяли цьому блискучі військові операції на Харківському та Херсонському напрямках – каже аналітик. Успіху у визволенні Херсону досягнуто цілеспрямованим нищенням ворожого тилового забезпечення, вказує Черник. Цей шлях, розпочатий у серпні, був довшим, але він зберіг величезну кількість життів українських воїнів. Проте про остаточну перемогу над ворогом наразі говорити зарано. Україну чекає складна зима, прогнозує Петро Черник.





Україна за жодних умов не зупиниться на шляху звільнення своїх територій і не прийме жодних компромісних рішень. Умова для переговорів одна – Росія має залишити всі захоплені території". Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив у телефонній розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.





Деякі підрозділи російської армії виїжджають із населених пунктів Скадовського та Генічеського районів Херсонщини в напрямку окупованого Криму. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Також є повідомлення про очищення від російських окупантів Кінбурнської коси. Українські військові продовжують звільняти територію півдня України, там триває контрбатарейне протистояння, - повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного компандування “Південь” Наталія Гуменюк.





Станом на 15 листопада в Україні ліквідовано понад 82 тисячі російських армійців. Лише за добу, що минула, ЗСУ знищили 710 загарбників. Повідомляє Генеральний штаб. Також інформують про загальні технічні втрати російської армії - понад 5 тисяч 700 бойових броньованих машин, 2 860 танків, 1 850 артилерійських систем, 278 літаків, 261 гелікоптерів, 4 сотні крилатих ракет, 16 кораблів та катерів.





Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Справу відкрили за статтею – виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз», - кажуть в СБУ.





Стіна на українсько-білоруському кордоні покликана посилити контроль за кордоном не лише під час військових дій, але і в мирний час. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.





Слухайте повний виклад звернення Президента України Володимира Зеленського.



