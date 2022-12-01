Україна сьогодні - 1/12/2022

Президент України: «Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію. Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, – передати Україні систему Patriot, – і пану Канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців», – сказав Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на полях саміту у Бухаресті закликав партнерів прискорити постачання озброєння Україні, а також надати системи ППО й обладнання для відновлення енергосистеми країни після масових ракетних атак РФ. Про це Кулеба сказав на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.





Перша Леді України зустрілася з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ. Разом вони завітали до Українського католицького собору в Лондоні, на території якого розташовано й лондонський Ukrainian Welcoming Centre.



Ukraine's First Lady Olena Zelenska has met with King Charles III in London. The First Lady thanked on behalf of all Ukrainians for the assistance that the United Kingdom had been providing and would continue to provide to Ukraine. "Because here in London, at every step, during every meeting, I feel how this support is getting stronger, and together with it, our friendship is getting stronger," she added. Ms Zelenska is visiting London. She attended a reception hosted by Queen Consort Camilla on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women. In addition, Zelenska delivered a speech in the UK parliament. НАТО збільшить свою присутність у Чорному та Балтійському морях. Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен у Бухаресті. За його словами, Чорне море — дуже важливий стратегічний регіон, який Росія поділила на військові зони.





За 9 місяців широкомасштабної війни радіотехнічними військами Повітряних сил виявили понад 240 тисяч повітряних цілей противника. Близько 80% знищується вогневими засобами ЗСУ. Це сотні тисяч врятованих життів, це збережена інфраструктура. І це показник високої майстерності українських воїнів, зазначив головнокомандувач Збройних сил генерал Валерій Залужний, вітаючи із професійним святом військовослужбовців та працівників радіотехнічних військ. Залужний наголосив, що він пишається українськими радіотехнічними військами і подякував за службу.





Росія може нагнітати ситуацію в Україні перед масовим обстрілом, аби завдати удару неочікувано. Тому українців закликають бути готовими до таких дій ворога. Про це сказала начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк





Російські армійці обстріляли з «Градів» та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Туди прилетіли майже три десятки снарядів. Обстріляне і Запоріжжя. Є руйнування. А на Донеччині минулої доби від обстрілів з боку російської армії на загинули п'ятеро людей, ще 15 отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.





Внаслідок бойових дій в Україні загинули понад 20 тисяч мирних жителів, сказала Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вторгнення росії принесло смерті, невимовні страждання та спустошення, і тому рф має відповісти за жахливі злочини своїх військових. Європейська комісія підтримуватиме створення міжнародного трибуналу під егідою ООН, щоб притягнути до відповідальності всіх винних. Крім того, Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що збитки України від російської агресії зросли до 600 мільярдів євро. Тож Єврокомісія ініціює розробку механізму, який дозволить використати заморожені державні та приватні російські активи для підтримки України. Глава Єврокомісії також навела оцінку військових втрат України у війні - вона назвала цифру: 100 тисяч військових. Раніше Голова Об'єднаного комітету начальників штабів американський генерал Марк Міллі називав аналогічну цифру, уточнюючи при цьому, що йдеться про загальні втрати - про вбитих і поранених. А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв про 9 тисяч загиблих українських військових станом на серпень.





Міжнародне агентство з атомної енергії посилить свою присутність на всіх українських атомних електростанціях. Про це повідомив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.





Ситуація зі стабільністю електропостачання «покращується з кожним днем». Про це в етері телемарафону сказав Міністр енергетики Герман Галущенко . За його словами, відключення світла в Україні можуть стати коротшими. Проте для цього необхідно, аби не було нових обстрілів енергосистеми. Енергетичних ресурсів, зокрема пального, в Україні достатньо, щоб стабільно пройти зиму, заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль





Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ Московського патріархату на Закарпатті. Слідчі дії відбулися у рамках системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні, йдеться у повідомленні прес-служби силовиків. За минулий тиждень СБУ провела кілька слідчих дій у низки церков московського патріархату. Зокрема, обшуки провели в Києво-Печерській лаврі. Там знайшли проросійську літературу, кілька мільйонів готівкою та виявили «сумнівних» громадян росії.





Україна відновлює залізничне сполучення зі Словаччиною. З 11 грудня «Укрзалізниця» повертає міжнародне сполучення Мукачеве — Чоп — Кошиці. Це звʼяже хаб на Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини. Рейс у Кошиці стане тринадцятим міжнародним залізничним сполученням для українців.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 280 дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.

