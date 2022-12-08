Україна сьогодні - 8/12/2022

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав союзників збільшити виробництво зброї аби Україна мала достатньо засобів для оборони. Крім того українські дипломати працюють над просуванням питання інтеграції української системи ППО з відповідними системами країн НАТО - повідомив Дмитро Кулеба . Він розповів, що країни-партнери продовжують постачання Україні зброї в рамках раніше оголошених пакетів допомоги. Наразі українські військові отримують допомогу з щонайменше 2 десятків країн.





До 93 тисяч наближається число ліквідованих Збройними Силами України з 24 лютого російських військових - інформує Генеральний штаб ЗСУ. Щоденно кількість ліквідованих окупантів обчислюється близко п”яти сотнями.





Російські армійці напередодні вбили двох цивільних жителів деокупованої Херсонщини, ще одна людина отримала поранення - за одну тільки добу було зафіксовано понад пів сотні обстрілів Херсонщини з артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та мінометів.





Російські армійці атакували вніч на 7 грудня 9 регіонів України дронами-камікадзе - вперше за тривалий час знову застосували в Україні іранські дрони. Зокрема, масована атака велася по Дніпропетровщині. Українські військові повітряного командування «Схід» збили усі 8 ворожих безпілотників. Також по кількох районах області Росія вдарила з «Ураганів» - понівечені приватні будинки, крамниці, офісні будівлі, коледж та газогін. Також російські війська атакували безпілотниками і ракетами С-300 Запорізьку область. Є троє поранених, серед яких 15-річна дівчинка. Докладніше про наслідки розповів перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк.





Папа Римський про війну в Україні



Папа Франциск нагадав про війну в Україні під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI. Про це повідомляє Vatican News . Понтифік порівняв її з “Операцією Рейнхардт” - знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни між 1942 і 1943 роками.



“”Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробуджує в кожному наміри і дії миру”, - сказав понтифік, назвавши цю операцію “знищенням”. Потім Папа Римський додав: “А історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні”.



Папа Франциск закликав вірних молитися до Матері Божої, щоб потішила всіх, хто постраждав від “жорстокості війни”, а особливо за “змучену Україну”.



7 грудня міський голова Львова Андрій Садовий зустрівся із Папою Римським Франциском у Ватикані. Пан Садовий подарував понтифіку дерев’яний хрест із уламком російської ракети, який витягнули зі 13-річної Насті.





Pope Francis has compared Russia’s war against Ukraine to “Operation Reinhardt,” the extermination plan carried out by the Nazis against Polish Jews during World War II. That’s according to ANSA. Referring to Thursday’s Solemnity of the Immaculate Conception, he called on the faithful to pray the Mother of God to comfort all those tried by the “brutality of war,” and especially for “tormented Ukraine,” according to Vatican News. Credit: Vatican News. У Службі безпеки України повідомили, як інформує Радіо Свобода, що до 12 років ув’язнення засуджено священника УПЦ (МП), який «зливав» позиції ЗСУ в Сєвєродонецьку. «Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох російських агентів. Вони збирали розвіддані про дислокацію сил оборони на Луганському напрямку і «здавали» рашистам учасників АТО. Одним з поплічників ворога є настоятель храму УПЦ (МП) у Лисичанську. Він передавав окупантам інформацію про бойові позиції українських військ на території міста, а також в районі Сєвєродонецька. Насамперед ворога цікавили відомості щодо кількості особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ. Також він «повідомляв» агресору про місцевих патріотів, які потенційно могли чинити спротив окупаційним угрупованням», – йдеться в повідомленні. СБУ зауважує, що чоловіка затримали в результаті спецоперації ще у квітні.





Енергетична мережа України може обвалитися до Різдва, зануривши мільйони людей у зимову гуманітарну кризу. Про це пише американське видання Newsweek. Через російські ракетні удари пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури країни, але вся національна мережа країни може бути зруйнована протягом кількох тижнів, якщо атаки росії продовжаться. Йдеться не про нинішні перебої в електропостачанні на години чи дні, а, можливо, на тижні, - вважають аналітики, з якими спілкувалися автори видання. Наразі дефіцит потужності в енергосистемі України становить 19% від прогнозного споживання, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За словами прем’єр-міністра дефіцит потужності в енергосистемі зберігатиметься і надалі. А за словами генерального директора енергетичної компанії «Ясно» Сергія Коваленка, відновити стабільну подачу електроенергії до кожного споживача енергетики зможуть протягом кількох днів. Проте повністю відмовитися від відключень не вдасться навіть до кінця березня 2023 року.





Першого листопада в англійських судах була розпочата судова кампанія простих українців проти Євгена Пригожина і так званої «Групи Вагнера». Судове переслідування почалося за поданням британського юриста Джейсона МакК’ю. На брифінгу у Києві Джейсона МакК’ю розповів, як просувається справа «Народ України проти «Групи Вагнера».





Утворення спеціального міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів агресії російської федерації — це лише питання часу. Наразі Україна підготувала пропозиції щодо утворення такого суду та відповідні статутні документи. Про це повідомив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник Президента у Верховній Раді Федір Веніславський.





Верховна Рада України продовжуватиме збиратися два-три рази на місяць, жодних відпусток у депутатів не буде. Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Відповідно до законодавства про військовий стан, у депутатів не передбачено відпусток, про жодні канікули мова не може йти, - зазначив Корнієнко. Раніше Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану в Україні до 19 лютого 2023 року.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського .

