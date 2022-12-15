Україна сьогодні - 15/12/2022

Cили української протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби знищили 13 дронів-камікадзе, запущених російськими армійцями. Уламки влучили в адміністративну будівлю, пошкоджень зазнали чотири житлові будинки. Цього разу обійшлося без людських жертв. Ось що розповідає пан Роман, він живе поруч із пошкодженою внаслідок атаки будівлею. Свідком ранкових вибухів стала і пані Валентина, яка також мешкає неподалік місця, куди влучили уламки російських дровів.





Президент Володимир Зеленський подякував силам ППО за знищення іранських безпілотників.



The lower house of the Polish parliament on Wednesday night adopted a resolution branding Russia a state sponsor of terrorism. "The Sejm of Poland recognizes the Russian Federation as a state sponsor of terrorism that applies the tools of terror," the resolution reads. It emphasizes that Russia systematically violates human rights, international law, UN regulations, and a number of other international obligations, wages aggression on the territory of other countries, war crimes and genocides, and also carries out hostile actions of an economic nature, in particular in the field of energy. It is emphasized that altering borders by force is a crime against peace. Росія під час масованих обстрілів України використовує українські крилаті ракети Х-55, передані їй в рамках Будапештського меморандуму. Про це повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times. Бойову частину цих ракет росіяни видаляють і додають баласт, щоб замаскувати той факт, що ракета не несе корисного вантажу, додав він. Вадим Скібіцький пояснив, що під час обстрілів Росія використовує українські ракети як приманку, щоб змусити Україну застосувати проти них ППО. За розрахунками українських розвідників, у росіян є ракети ще на три-пʼять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет, зазначив представник ГУР.





Значного збільшення пасажиропотоку на виїзд з України через масовані ракетні удари не спостерігається, також немає черг легкових транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За даними Андрія Демченка, з 24 лютого та на кінець листопада оформлено 26,5 млн осіб. Найбільша кількість перетинала кордон із Польщею - на цей напрям припадає понад 50% усього пасажиропотоку.





Російські війська можуть спробувати здійснити масштабний наступ на Україну у січні-лютому наступного року. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, про це може свідчити підготовка російських призовників, перекидання техніки та низка інших ознак. Міністр підкреслив, що Україна робить все, щоб зірвати ці плани.





Слідство щодо погроз українським дипломатам триває на кількох рівнях одночасно. Його ведуть "компетентні органи" європейських країн та України. Про це в етері національного телемарафону заявив речник МЗС України Олег Ніколенко. Українські посольства активно взаємодіють з правоохоронцями в країнах перебування. Загалом уже зафіксовано 33 випадки погроз українським дипломатам в 17 країнах. Зокрема замах на теракт, повідомлення про мінування, вандалізм, письмова погроза та закривавлені пакунки.





Сполучені Штати готуються передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. Офіційно про це рішення Білий Дім може оголосити вже цього тижня. Про це у Twitter повідомила кореспондент Голосу Америки у Пентагоні Карла Бабб із посиланням на анонімне джерело у відомстві. Також про це пише CNN. План Пентагону має схвалити міністр оборони Ллойд Остін, а пізніше його має підписати президент США Джо Байден. Скільки систем буде відправлено - невідомо. Зенітно-ракетний комплекс Patriot - передова система протиповітряної оборони великої дальності. Ця система вважається однією з найефективніших засобів для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, що наближаються, а також від деяких літаків.



Prime Minister Jacinda Ardern says New Zealand is imposing new sanctions on an Iranian drone manufacturer Shahed Aviation Industries supplying drones to Russia - "We've put in place travel bans. We have committed to join Ukraine's case against Russia at the international court of justice - and provided funding to the International Criminal Ccourt to investigate war crimes and crimes against humanity in Ukraie. But those who support Russia must also be challenged. Just this morning we announced sanctions against Iran - who are complicit in the supply of drones to Russia." Source: AAP / AAP/Dean Lewins Нова Зеландія виділить Україні 1,9 млн доларів на гуманітарну допомогу через Міжнародний комітет Червоного Хреста, повідомило МЗС країни. Насамперед йдеться про закупівлю медичного приладдя та обладнання, трансформаторів та генераторів.





Міжнародна конференція «Солідарність з українським народом», яка організована спільно Францією та Україною, що відбулася напередодні в Парижі, має особливе значення і принципово відрізняється від попередніх проведених у Лугано,Берліні і Варшаві. Так прокоментував подію політолог Володимир Фесенко. Метою конференції було заявлено об’єднати партнерів, донорів, багатосторонні інституції та неурядові організації, щоб надати українському народу невідкладну підтримку з настанням зими.





Верховна Рада України виконала усі рекомендації Європейської комісії, необхідні для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляється на сайті українського парламенту з посиланням на спікера ВР Руслана Стефанчука. Він нагадав, що рекомендації Україна отримала 23 червня разом із отриманням статусу кандидата на членство в ЄС. А також - перерахував усі закони та необхідні рішення, які були потрібні Україні, як кандидату на вступ до Європейського Союзу, і які ВР ухвалила за останні півроку.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського .



