Україна сьогодні - 22/11/2022

Також з нагоди Дня гідності та свободи не лише в Україні, а за підтримки численних прихильників у багатьох країнах світу відбувся флешмоб - учасники пов'язували обі жовту стрічку та викладали у соцмережі фото з нею та хештегом #ЖовтаСтрічка. Акція відбулася, щоб підтримати опір на окупованих територіях - на знак підтримки й вдячності до всіх, хто не зламався під російським тиском її організував рух громадянського спротиву "Жовта стрічка", який виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на інші окуповані території, зокрема у Бердянську Енергодарі, Луганську, Новій Каховці, Криму та окупованих містах Донеччини. У своєму зверненні до українців з нагоди Дня гідності й свободи президент Володимир Зеленський вкотре висловив упевненість в обов'язковій неминучій перемозі українців у боротьбі проти російських загарбників.





Напередодні Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників міжнародної організації франкомовних країн - Франкофонії. також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по території України понад 4700 ракет, спалила сотні міст, вбила тисячі людей, сотні тисяч українців були депортовані в росію, також мільйони громадян були змушені виїхати з України, рятуючись від війни. Нині Україна разом із союзниками почала розробку спільної декларації про український повітряний щит. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у виступі на Halifax International Security Forum.





Росія ж не полишила спроб схилити Україну до переговорів і перемир’я на своїх умовах. Так речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат прокоментував можливу загрозу чергового масованого ворожого ракетного удару по об'єктах інфраструктури України найближчим часом.





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Уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій через атаки на українську енергосистему, зокрема активізує імпорт енергогенеруючих засобів. про це повідомив Прем’єр Денис Шмигаль. Кожен українець без сплати мита та ПДВ може завезти з-за кордону генератор чи зарядну станцію. У день імпортується близько 8,5 тис. генераторних установок, - написав Шмигаль у фейсбук. Також Уряд ухвалив рішення про залучення додатково 4,5 млрд доларів грантових коштів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку й Міжнародної асоціації розвитку. Гроші спрямують на соціальне забезпечення та зарплати бюджетникам.





Ситуація в енергетиці-складна і дати гарантії ніхто не може. Блекаут- означає не лише відключення енергосистеми, а й те, що її починають відновлювати. За нинішніми планами, цей процес займає від 3-х до 10-ти днів - розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко .





На фронті ЗСУ продовжують на деяких ділянках контратакувати, а на Донеччині стримують російський наступ. Зокрема, сторимувати наступ біля Бахмута, Авдіївки та Новопавлівки російська армія продовжує наступальні дії, веде обстріли з танків та всіх видів артилерії. Сили оборони України відбили атаки росіян в районі Білогорівки на Луганщині а також біля Спірного, Яковлівки, Бахмутського, Опитного і Кліщівки-на Донеччині- повідомляє у зведенні Генштаб. Окупанти посилили свої атаки і намагаються прорвати лінію оборони розповів речних східного угруповання військ Сергій Череватий





За скоєння воєнних злочинів в Україні вже засуджені 12 російських військових. Більшість засуджених перебувають в Україні. Про це розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін. За словами Костіна, щодо 60 осіб направлено обвинувальні акти до суду. У цих випадках закінчено досудове розслідування.





У тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді на Херсонщині російські окупанти уриваються в будинки місцевих жителів, , щоб перевірити, чи не навчаються діти онлайн в українських школах за допомогою гаджетів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, який перебуває на підконтрольній Україні території, але отримує інформацію від мешканців районів, що перебувають під тимчасовою російською окупацією.





Тим часом життя повертається на де окуповані території Херсонщини. Там відновлюють критичну інфраструктуру, медичні, комунальні заклади. Базові гуманітарні потреби у більшості звільнених міст і сіл регіону- задовільняють. Але, є проблеми із відновленням електрики та водопостачання розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.





Мешканці Херсонщини отримають грошову допомогу – 1200 гривень від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Повідомив представник цієї організації в Україні Олександр Власенко. За його словами, ця програма є продовженням проекту навесні.





Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу через війну. Про це повідомила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна під час Польсько-Українського економічного форуму, повідомляє пресслужба профільного міністерства. За її словами через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття. Наразі одним з ключових пріоритетів роботи уряду є стабілізація та відновлення економіки, розвиток ринку праці й повернення додому наших громадян.





Україна може стати членом Євросоюзу, навіть якщо війна не буде остаточно завершена. Про це заявила віце-прем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на полях Галіфакської конференції безпеки у Канаді. За її словами, динаміка війни не буде вирішальним чинником. Стефанішина також нагадала, що між Україною та ЄС вже було укладено торговельну політичну угоду, незважаючи на наявність окупованих територій.





На фото вгорі: Президент України Володимир Зеленський презентував засновнику благодійної організації World Central Kitchen Хосе Андресу табличку з його іменем, яку відкрили на Алеї сміливості, що на площі Конституції в Києві. Під час відкриття таблички Глава держави відзначив велику допомогу, яку Хосе Андрес надав українцям. Віднині ім’я благодійника закарбоване в центрі столиці – разом з іменами тих, хто був поряд з Україною з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.





Далі слухайте у повному викладі звернення Президента України Володимира Зеленського до українців з нагоди Дня гідності й свободи.



