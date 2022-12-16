Україна сьогодні - 16/12/2022

Речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун у ранковому зведенні станом на четвер, 15 грудня, двісті дев’яносто п’ятої доби російського широкомасштабного вторгнення повідомив:



"Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.



Противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України.



На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позицій наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони дев’ятнадцяти населених пунктів.



За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області.



Ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.



Окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи російської федерації.



Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.



Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!"





Bakhmut has become another symbol of Ukraine's invincibility. Russia is trying to raze the city to the ground, sacrificing thousands of its soldiers to capture a few kilometres around the city since August. Credit: Ukrinform Як повідомляються на сайті парламенту Польщі, Польський Сейм увечері, 14 грудня, ухвалив резолюцію про визнання Росії державою, що підтримує тероризм та вдається до терористичних методів. Російська агресія проти України є "грубим порушенням" заборони Статуту ООН на застосування сили, а також "порушенням суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України", йдеться у документі. У ньому сказано, що Російська Федерація систематично порушує права людини, "здійснює анексію територій інших держав, воєнні злочини та геноцид", а також "чинить ворожі економічні дії, зокрема, в енергетичній сфері".



"Російська Федерація має бути ізольована на міжнародній арені", - вважають польські парламентарі. Сейм також закликав міжнародну спільноту розробити механізм виплати Україні воєнних репарацій та компенсацій державам, організаціям і приватним особам, які зазнали збитків внаслідок війни.





Американські законодавці, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, представили резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє співавтор резолюції, республіканець Стів Коен у Tвіттері. "Росія неодноразово, свідомо і грубо порушувала статут ООН. Сьогодні Джо Вілсон і я представили двопартійну резолюцію, яка закликає до виключення Росії з Ради Безпеки ООН", - розповів він. У резолюції йдеться про те, що Росія припустилась грубих порушень Статуту ООН, які ставлять під сумнів її право посідати місце в Раді Безпеки. Йдеться про незаконне голосування щодо анексії чотирьох українських областей, вчинення звірств в українських містах, таких як Буча, погрожування ядерною зброєю та створення ризиків для світового постачання продовольства. Резолюція Гельсінської комісії закликає президента Джо Байдена віддати розпорядження Держдепу та іншим федеральним відомствам обговорити із союзниками можливості "обмежити, призупинити чи скасувати права і привілеї, які Росія має у Раді безпеки ООН".



Нагадаємо, що 1 грудня Верховна Рада України схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії. У постанові йдеться про визнання російського режиму терористичним, нелегітимність перебування Російської Федерації в ООН і реформування організації.





Гасло тижня — «Знайди свою книжку!». З 13 по 19 грудня в Україні проходить Національний тиждень читання, протягом якого читачі, письменники, видавці, бібліотекарі та книгарі об’єднаються навколо книги та читання повідомляє Український інститут книги. Мета Національного тижня читання — залучити українців до читання, купівлі та дарування книжок, відвідування бібліотек, а також привернути увагу до українського книговидання та літератури, підтримати видавництва, книгарні та бібліотеки. Звернути увагу на чинники, що допомагають українцям читати, і проєкти, які роблять книжку ближчою до кожного українця.





"Війна 2022" – унікальна збірка з творами 42 українських авторів та авторок, які вони написали вже після 24 лютого. Серед них Ліна Костенко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Олександр Ірванця, Юрій Винничук і інші. «Це одне з перших видань, яке фіксує наші емоції й думки перших місяців великої війни. Дуже цінно, що ця антологія вийде у перекладі польською і згодом, сподіваємося, іншими мовами. Важливо, щоб українські голоси звучали в інших країнах і нагадували світу про нашу боротьбу», говорить Тетяна Терен, виконавча директорка українського ПЕН.



Мар´яна Савка, співзасновниця Видавництва Старого Лева зазначає: «Ця антологія — це емоційне свідчення нашої присутності у цьому часі болю і звитяги. Колись наші нащадки читатимуть ці вірші, есеї, щоденники і, принаймні, зрозуміють, чому в нас нема шансу на поразку.»





Слухайте вірш зі збірки Ліни Костенко у виконанні Наталі Сумської.



