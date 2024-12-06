Україна сьогодні - 6/12/24

Дані про підготовку надпотужного ракетного удару по Україні відповідні служби отримали більше тижня тому. Для нанесення цього удару Росія проводила концентрацію ракетоносіїв дальної авіації на декількох летовищах, в тому числі Енгельсі та Дягілево, що під Рязанню. Сумарний залп ракет, в разі застосування усіх носіїв + Чорне Море навіть консервативно оцінювався у 100-120 одиниць. Але раннього ранку 5 грудня відбулися атаки безпілотних літальних апаратів по цих летовищах. Українські військові не підтверджують свою участь в цих таках, підсумком яких стало руйнування кількох російських літаків та дезорієнтація противника, який змушений був вперше атакувати Україну в ситуації оперативної невизначеності і, так би мовити, з коліс тими силами та засобами, які були готові до цього. Результат: Українська протиповітряна оборона збила майже всі російські ракети. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців після завершення російської ракетної атаки.





Під час обстрілу території України, російська ракета дісталася і території Молдови. Подібні випадки підтверджують факт того, що терор Росії, є загрозою для безпеки не лише України. Так прокоментував ситуацію на своїй сторінці у ФБ речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. він закликав партнерів України якомога швидше надати ЗСУ сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які допоможуть українським воїнам рятувати життя людей, захищати критичну інфраструктуру країни та унеможливлять ракетні обстріли Росії загалом. Як пишуть молдовські ЗМІ, зокрема, видання, Noi.md, російська ракета впала біля біля міста Бричани, яке знаходяться на кордоні з Чернівецькою областю України.





Виведення військ і покарання всіх причетних до війни з Україною можуть стати запорукою для гарантій безпеки росії. Про це заявив радник голови Офісу Президента Укрїни Михайло Подоляк. Так він прокоментував заяву Президента Франції Емманюеля Макрона про те, що союзникам по НАТО необхідно визначити гарантії безпеки, які вони можуть дати росії, якщо та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною і припинити війну.





Secretary of State Antony Blinken. Source: AAP

Російське політичне керівництво не виявляє жодного інтересу до мирного врегулювання війни в Україні, ігноруючи пропозиції української сторони. Про це 5 грудня заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CBS News. За його словами, президент РФ Володимир Путін не реагує на мирні ініціативи української сторони. Також на переконання Ентоні Блінкена Путін вдається до агресивніших дій щодо цивільних українців через невдачі російської армії у війні проти України на полі бою.





Росія з навмисною жорстокістю цілиться у мирних жителів України та її цивільну інфраструктуру. Заявив глава Пентагону Ллойд Остін. За його словами, конфлікт в Україні дав можливість усім країнам побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.





Отже, понад 9 400 мирних жителів загинули в Україні. Ще близько 6 800 травмовані. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну загинула 461 дитина. Такі дані Національної поліції повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. Поліцейські продовжують повертати закон і правопорядок на звільнені від окупантів території, але разом з тим фіксують нові злочини загарбників. Євген Єнін також повідомив, що на деокупованих територіях Херсонщини слідчі підрозділи національної поліції виявили 111 тіл, з них 75 — цивільні особи. Слідчі підрозділи національної поліції задокументували близько 600 воєнних злочинів.





Упродовж останньої доби російські окупанти завдали 7 ракетних і 32 авіаційних удари, а також здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. На Херсонському напрямку російські армійці обстріляли з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Також не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон. На Бахмутському та Авдіїівському напрямках росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій і намагаються покращити своє тактичне положення. Про це розповів речник Генерального Штабу Збройних Сил Олександр Штупун . Також за його даними, минулої доби окупанти відкривали мінометний вогонь по населених пунктах Сумщини і Харківщини. Натомість українські військові атакували російські склади, райони зосередження особового складу , а також збили ще один російський гелікоптер КА-52 і чотири безпілотники. Все це — на території України, яку захопили російські армійці.





Інтенсивність бойових дій на сході України найближчим часом буде тільки нарощуватись. Окупанти вимушені переходити на більшості ділянок фронту в оборону і використовувати всі можливі методи, щоб утримати займані позиції і навіть заборонену зброю використовують. Військово Морські сили України повідомляють про використання росіянами хімічної зброї на сході України, зокрема аэрозольних гранат АК-51. Коментар військового експерта, полковника Сергія Грабського.





В Офісі Президента Україниз'явилась політична воля щодо оцінки діяльності Московського патріархату. Про це свідчить діяльність Служби безпеки України, яка упродовж останніх тижнів ретельно обшукує та проводить інші слідчі дії в релігійних установах УПЦ МП. Таку думку висловив історик та релігієзнавець Андрій Ковальов.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення Президента України Володимира Зеленського .



