Україна сьогодні - 15/11/2022

Українські військові звільнили 179 населених пунктів на правому березі Дніпра протягом тижня, загалом деокуповано більше 4,5 тисяч квадратних кілометрів. Про це повідомило Оперативне Командування "Південь".





У Снігурівці Миколаївської області, яка нещодавно була звільнена у ході деокупації всього правобережжя південного регіону, російські окупанти влаштували катівні. там допитували місцевих жителів. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. Катівня була у районному відділку поліції, потім її розмістили в снігурівському ресторані. Історій катування дуже багато, знущання, людей дуже часто вивозили на окуповані території. Виявляємо закатованих людей, знаємо, де є братські могили, - розповів Іван Кухта. А ось, що розповідає жителька Снігурівки Тамара.





Російські війська перед виходом із правобережної частини Херсонщини підірвали не лише мостові переправи, але й знищили або пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема об’єкти енергозабезпечення, газову інфраструктуру та водопостачання. Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Поліція також працює над документуванням воєнних злочинів російських збройних формувань на території, яку вони захоплювали.





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Поки що не слід повертатися до деокупованого Херсона, оскільки на звільнених територіях існує мінна небезпека, а також можуть залишатися російські військові, які не встигли виїхати з регіону. Про це сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Сергій Данилов. Він нагадав, що росіяни активно мінували територію під час відступу. Сергій Данилов також сказав про те, що після війни держава буде більше звертати увагу на прояви агресивності до України. Кожен випадок тієї чи іншої співпраці з окупантами, буде розглядатися окремо.





Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зареєстровано понад 46 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора. Окрім того, зафіксовано тисячі злочинів проти національної безпеки України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, державна зрада, колабораційна діяльність, пособництво державі агресору, диверсії тощо). В офісі Генпрокуратури зазначають, що в магістральних справах щодо агресії проти України підозрюються 627 представників військово-політичного керівництва рф – міністри, депутати, представники військового командування, керівники правоохоронних органів, пропагандисти кремля.





Херсон де-факто став прифронтовим містом. Це дещо ускладнить завдання для української авіації, адже тепер річка є лінією бойового зіткнення, озповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Російські військові, які перебувають на ще поки окупованій частині Херсонської області, відтепер не матимуть логістичних складнощів із доставлянням боєприпасів, що дозволить їм легше вести протиповітряну оборону. На думку Юрія Ігната, російські військові будуть укріплюватися на лівому березі Дніпра та посилювати засоби протиповітряної оборони.





Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від РФ виплатити репарації Україні. Перед голосуванням Україна на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН представила проєкт резолюції про накладання на росію репарацій. Її озвучив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Документ містить заклик до держав-членів створити легітимну міжнародну структуру для подолання наслідків російської агресії проти України, фіксації доказів звірств і «збереження надії на справедливість для мільйонів тих, чиє життя назавжди змінилося через імперські амбіції маленького правителя великої країни». Говорить Сергій Кислиця.





The UN General Assembly has adopted a resolution "Furtherance of Remedy and Reparation for Aggression against Ukraine," which was prepared by Ukraine and co-sponsored by more than 50 countries. Ninety-four countries voted in favor of the resolution, 13 voted against the document, and 74 abstained. Credit: Ukrinform Ninety-four countries voted in favor of the resolution, 13 voted against the document, and 74 abstained. Credit: Ukrinform В Україні розгорнулася кампанія на підтримку повернення акредитації українським та закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні одразу після деокупації. 11 листопада, у день звільнення Херсона, ОК "Південь" повідомило, що доступ представників медіа до населених пунктів, які були деокуповані у листопаді, тимчасово обмежено. Однак, кільком ЗМІ таки вдалося бути присутніми в момент, коли в Херсон заходили ЗСУ. Ці репортажі про святкування та радісні зустрічі місцевих визволених людей та українських визволителів облетіли увесь світ. Однак, 13 листопада Генштаб Збройних сил України скасував дозвіл на роботу щонайменше шістьом журналістам знімальних груп, бо вони нібито порушили правила роботи у районі ведення бойових дій. Серед них були журналісти CNN та SkyNews, "Української правди" та hromadske. Низка редакцій та медіаорганізацій адресувала звернення з цього приводу президенту Володимиру Зеленському, головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному та міністру оборони Олексію Рєзнікову з вимогою повернути цим медіа акредитацію для роботи у зоні бойових дій і при цьому врегулювати комунікаційну діяльність МО, адже інтерес всього світу до подій на фронті російсько-української війни - грандіозний





Далі у повному викладі - щоденне звернення Президента України Володимира Зеленського.

