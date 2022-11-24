Україна сьогодні - 24/11/2022

Київська область була повністю знеструмлена, порушилося постачання опалення та води. Атаковано російськими ракетами більшість українських регіонів, наслідками так самро стало відключення електропостачання та численні руйнування. Повністю знеструмлювався Харків, значна частина Хмельниччини, Львівщини, а також, Одещина, Вінниччина, Кіровоградщина. Тернопільщина, Сумщина та Полтавщина. Унаслідок обстрілів склалася ситуація, коли всі атомні електростанції України перестали генерувати енергію для України – на Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій АЕС спрацював аварійний захист, всі енергоблоки було автоматично відключено. Поновити видачу енергії з АЕС можливо лише після нормалізації функціонування усієї енергосистеми країни. Російські обстріли української енергосистеми до того ж спричинили відключення електроенергії по всій Молдові.



The Defense Forces of Ukraine shot down 22 enemy missiles in the sky over Kyiv on Wednesday, November 23. "During the air raid alert, 31 missiles were detected in the sky over the capital. The Kyiv Defense Forces shot down 22 of them," the Kyiv City Military Administration posted on Telegram. As reported, in the afternoon of November 23, Russian troops launched another massive attack on the territory of Ukraine, hitting infrastructure facilities and residential buildings. It is noted that a residential neighbourhood of the capital came under enemy fire. As a result of the strike, three people were killed, eleven were injured. Certain elements of critical infrastructure were damaged. Credit: Ukrinform Російська масована атака розпочалася буквально за кілька годин після того, як Європарламент на засіданні у Стразбурзі визнав Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму, закликавши до її всеосяжної міжнародної ізоляції. За відповідну резолюцію проголосували 494 депутати, 58 - ”проти”. Це відбулося на пленарному засіданні. Президент України



Володимир Зеленський привітав рішення Європарламенту про визнання Росії державою-спонсором і заявив, що “Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності, щоб покласти край її багаторічній політиці тероризму в Україні та світі”.

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Європейський Союз обговорює поріг цін на російську нафту в межах $65–70 за барель, повідомило в середу агентство Bloomberg. Передбачається, що обмеження мають скоротити прибутки країни-агресора. Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі телемарафону розповіла, що запровадження ембарго на купівлю нафти з початку грудня вже призведе до зниження прибутків російського бюджету на 50%. Після введення обмежень цін на нафту, прибутки Росії впадуть ще на 85%. Лана Зеркаль пояснила чому розглядають граничну ціну на рівні 60 $. Нагадаю, обмеження цін на російську нафту стало основою восьмого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, який ухвалили на початку жовтня. У листопаді аналогічні обмеження затвердила Велика Британія.





У національному банку заявили, що попри російський ракетний терор, банківська система країни зберігає стабільність. Інформаційні системи Національного банку функціонують у звичайному режимі. Система електронних платежів Нацбанку працює, банки України підключені до системи та можуть здійснювати платежі клієнтів.





Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що поліція наразі працює по всій країні у посиленому режимі.







Head of the President's Office Andriy Yermak reported on another prisoner swap. Thirty-five Ukrainian military personnel and one civilian were freed. As Yermak posted on Telegram, "the guys who defended Mariupol at the Azovstal steelworks, the National Guard members who were captured at the Chornobyl Nuclear Power Plant in the first days of Russia’s full-scale invasion of Russia" are among those freed. In total, 22 National Guard members, eight border guards, four soldiers of the Naval Forces, and one soldier of the Armed Forces of Ukraine returned home. Credit: Ukrinform Проросійську літературу, понад 2 млн грн , 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів виявили працівники Служби безпеки України під час проведення обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського Патріархату на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Про це повідомляє СБУ в телеграмі. Загалом правоохоронці перевірили понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни рф, що перебували на території цих об’єктів. Деякі з осіб при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, інші - взагалі не мали оригіналів документів або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Крім того, на території Києво-Печерської Лаври було виявлено 32-річного громадянина України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства «Антван». Він є довіреною особою власника однойменної російської компанії «ANTVAN GROUP» – громадянина рф Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження. Про це повідомляє СБУ.





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