Україна сьогодні - 29-12-2022

У російсько-українській війні загинув доброволець з Австралії Сейдж О'Доннелл. Мама Сейджа, як повідомляє SBS News, сказала, що С. О’Доннелл “загинув у бою, захищаючи свободу українського народу”. У МЗС Австралії наголошено, що родині бійця надається консульська допомога.



Ukrainians around the world pay respect to the courage of former Australian soldier Sage O’Donnell who was killed in the line of duty while defending Ukraine from the Russian invasion. Crtedit: Stozhary/Стожари Постійно зростає кількість загиблих цивільних внаслідок повномасштабного російського вторгнення. З 24 лютого в Україні загинуло майже 6 тисяч 890 мирних жителів, майже 11 тисяч були поранені. Такі дані ООН. Серед загиблих 429 дітей. Реальна кількість жертв значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження, зазначають в організації. Більшість зафіксованих втрат викликано застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, зокремиимса обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню.





Щонайменше троє людей травмовані внаслідок чергової атаки російської армії по Херсонській області. Регіон за добу російські війська обстріляли близько 50 разів, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Зокрема по самому Херсону лише за попередню добу вдарили 23 рази. Пошкодили медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки. Атакували російські військові і пологове відділення у Херсоні. Розповідає секретар Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.





Понад 700 обʼєктів критичної інфраструктури від початку повномасштабного вторгнення зазнали російських обстрілів, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Під обстрілами ті самі напрямки – це і Дніпропетровська область, зокрема Нікополь; Донецька область. Окупанти також не припиняють тероризувати Запорізьку, Сумську, Харківську та Херсонську області.





Якнайшвидшого обміну за формулою “всіх на всіх” вимагають дружини українських військовополонених, представниці громадських організацій. Заявили, що докладатимуть усіх зусиль для звільнення рідних з російського полону. Зокрема, співпрацюють з Координаційним штабом, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, міжнародними організаціями та органами української влади. Втім діяльність окремих міжнародних організацій зі звільнення українців з полону вважають слабкою та неефективною. Говорить дружина військовополоненого, учасниця громадської організації «Вояцький Визвіл» Нора Сторожук.





Понад 700 бійців «Азову» вже восьмий місяць у полоні. Про це повідомила мати військовополоненого Наталя Кравцова під час брифінгу «Різдво у полоні». Вона наголосила, що зараз тисячі українських сімей живуть “у своєму особистому пеклі” без жодних звісток про своїх рідних і близьких захисників України, які потрапили в полон або вважаються безвісти зниклими. Та попри те, що обміни полоненими хоч потрохи, але відбуваються, у списках серед повернутих захисників “Азовсталі” останнім часом немає бійців полку “Азов”.





Російських військовополонених в Україні утримують відповідно до Женевських конвенцій і вони мають дещо ширші права, порівняно з ув’язненими. Про це повідомила заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Вона зазначила, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ, коли стало зрозуміло, що військовополонені будуть частиною цієї війни, у Міністерстві юстиції ретельно вивчали документи, які регламентують їхнє утримання.





В Успенському та Трапезному соборах Києво-Печерської Лаври не проводитимуть богослужіння до закінчення перевірок міжвідомчої урядової комісії. У святинях не зможе правити жодна з конфесій. Про це в етері Національного маратону сказав Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, відомство не рекомендувало Києво-Печерській Лаврі продовжувати угоду з УПЦ МП з оренди двох соборів. Оренда закінчується 31 грудня. У коментарі Суспільному речник УПЦ МП митрополит Климент заявив, що Церкву про це не інформували, а адміністрація Лаври відмовила в продовженні оренди. Останню службу в соборах зможуть відправити 31 грудня. 15 листопада СБУ відкрила кримінальне провадження щодо співів із прославлянням росії під час богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. 2 грудня президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з росією. Впродовж двох місяців на розгляд Ради мають внести відповідний законопроєкт. У рішенні йдеться, що РНБО доручила правоохоронцям "активізувати заходи з виявлення підривної діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України". Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Українська православна церква Московського патріархату повинна або визнати свою приналежність до Російської православної церкви, або розірвати з нею стосунки. Він зазначив, що українці, особливо після 24 лютого, будуть вимагати справедливості. 27 грудня Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква має змінити назву і вказати свою приналежність до Московського патріархату. В Українській православній церкві (Московського патріархату) кажуть, що рішення Конституційного суду їх не стосується і що законних підстав для зміни назви релігійних організацій, що належать до УПЦ, немає.





В Одесі зносять пам'ятник Катерині ІІ, що розташований на однойменній площі. Рішення про демонтаж пам'ятника Засновникам Одеси, частиною якого також є статуя російської імператриці Катерини ІІ, Одеська міськрада ухвалила 30 листопада після того, як петиція із закликом знести пам’ятник Катерині II набрала понад 25 тисяч підписів і президент Володимир Зеленський передав відповідне звернення до Одеської міськради.





Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення Президента України Володимира Зеленського.



