Україна сьогодні - 20/12/2022

On the night of December 18-19, Russia attacked Ukraine with 34 Shahed kamikaze drones from a new Iran batch of 250 UAVs. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said this in an online address to the participants in a meeting of the leaders of the UK Joint Expeditionary Force (JEF), Ukrinform reports. "Ukraine was again attacked by Iranian drones last night. Thirty-four Shaheds. I say both the number and the name, and quite specifically. These are Shaheds from a new batch that Russia received from Iran. 250 pieces - that's how many Shaheds have now been received by the terrorist state," he said. According to him, only one recent massive attack on Ukraine affected more than 20 million Ukrainians, leaving cities with a population of more than a million and most of the Ukrainian regions without electricity. "A total of 22.408 million Ukrainians were disconnected from the energy supply on the evening of December 16. The supply of water and heating to more than ten million people was halted," he added. On the night of December 19, Russia carried out another massive attack using kamikaze drones. The Ukrainian Air Force shot down 30 out of 35 drones. Credit: Ukrinform





Тим часом Росія продовжує тероризувати міста України. Вночі проти 19 грудня мирні населені пункти України, зокрема, столиця, зазнали чергової масованої російської атаки дронами-камікаде. Щонайменше 35 баражуючих боєприпасів випустили російські армійці. Більше 30 безпілотників були ліквідовані сьогодні силами української ППО. Ускладнює роботу сил протиповітряної оборони нічна темрява, тому є і влучання - розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.





На південному напрямку сили протиповітряної оборони знищили 11 шахедів:1 – на Вінничині, решту на Миколаївщині та Херсонщині, - розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, влучань не допущено. Представниця міноборони зазначила, що наразі також зберігається небезпека і ворожих ракетних ударів.





А от у столичному регіоні російські снаряди пошкодили серед іншого і інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.





Після останнього удару пошкоджена інфраструктура розподільчих енергетичних мереж - підстанції та високовольтні мережі. Про це розповів голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков. За його оцінками, ситуація дуже критична.





Головна мета візиту президента Росії Путіна 19 грудня до Білорусі - тиск на Олександра Лукашенка з метою доєднання військ країни до збройної агресії проти України. Так вважає командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв . Він нагадав, що нещодавно Путін провів службову нараду з керівництвом збройних сил РФ, під час якої розглядались пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи. Відразу після цього була анонсована поїздка Путіна до Мінська.





Голова правління компанії Укренерго Володимир Кудрицький також говорить, що російські атаки та морозна погода призводять до того, що дефіцит в українській системі посилюється. Водночас він повідомив, що у найближчі два дні очікується запуск додаткових потужностей атомних електростанцій, а отже генерація електрики збільшиться.





А от на фронті ситуація для України більш сприятлива - ЗСУ ліквідували лише за добу понад півсотні російських окупантів і загальне число втрат російської армії за час повномасштабного вторгнення впевнено наближається до дев”яноста девяти тисяч. Зокрема, на сватівсько-кремінському напрямку Луганщини Збройні сили України продовжують витісняти окупантів. Є сподівання, що до нового року звідти надійдуть хороші новини. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.





The Netherlands will continue to provide political, military and humanitarian support for Ukraine, for as long as it takes. The relevant statement was made by Minister of Defence of the Netherlands Kajsa Ollongren on Twitter, an Ukrinform correspondent reports. “As we witness how Putin pursues this senseless war, depriving Ukrainians of heat and electricity, our message to President Zelenskyy is that we will not leave Ukraine in the cold. Political, military and humanitarian support will continue to flow to Ukraine, for as long as it takes,” Ollongren wrote. A reminder that the Netherlands has already provided about EUR 1 billion in military aid to Ukraine. Additionally, Ukraine will receive heavy weaponry from the Netherlands. Credit: Kajsa Ollongren/Ukrinform



19 грудня - у День святого Миколая - Укрзалізниця запустила Потяг святого Миколая, рейси якого привезли понад 33 000 подарунків дітям на деокупованих територіях. Поїзд містить «залізну резиденцію» святого Миколая, тому окрім подарунків повіз театралізоване дійство прямо у спеціально облаштованому вагоні. Раніше Укрзалізниця встановила на центральному столичному вокзалі ялинку, до освітлення гирлянд якої може долучитися кожен бажаючий - для цього треба окрутити педалі спеціального велотренажера, таким чином відбувається електроживлення прикрас святкового дерева.





На Софіївській площі у Києві засвітили головну ялинку країни. Цього року формат святкувань інший. Ялинка не така велика й ошатна, як завжди. 12 метрів замість 31-го, як минулого року. І назвали її «Ялинкою незламності».







Далі прозвучить повний виклад щоденного Президента Володимира Зеленського за підсумками 299 дня повномасштабного російського вторгнення в Україну



