Україна сьогодні - 23/11/2022

Помер Юрій Шухевич – Герой України, багаторічний політв'язень та син командувача УПА Романа Шухевича. Йому було 89 років. Дружина Наталія підтвердила цей сумний факт. Юрій Шухевич помер цієї ночі в Німеччині, де перебував на лікуванні.





НАТО вживає зусиль та включає всі доступні інструменти, щоб потік допомоги Україні не тільки не зменшувався, а й зростав. Країни Альянсу проводять авдит та ревізію всієї зброї та боєприпасів, щоб знайти залишки на складах, які можна передати Україні. Крім того, НАТО веде переговори з найбільшими світовими виробниками зброї про довготривалі контракти. Частина цієї зброї піде на поповнення арсеналів країн, які вичерпали свої запаси, а частина-безпосередньо Україні. НАТО готове нас підтримувати скільки буде потрібно. Про це після своєї вчорашньої розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.





Речник протиповітряних сил ЗСУ високо оцінив можливий дозвіл країнам НАТО постачати Україні зброю ізраїльського виробництва. Так він відреагував на заяву радника з національної безпеки Ізраїлю Еяля Хулата, що Україна може отримати високотехнологічні ракети від Ізраїлю, якщо Іран поставить Росії балістичні ракети.





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Загальні втрати російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення становлять 85 тисяч убитими, також знищено понад 18 тисяч одиниць бойової техніки і озброєння, - про це повідомляє український Генштаб ЗСУ. Найгарячішим напрямом на фронті залишається Донецька область. Російська армія там щодня здійснює до 400 обстрілів українських позицій. Про це розповіла заступниця Міністра оборони Ганна Маляр. Водночас, за її словами, кількість безпосередніх атак дещо зменшилася. У Генштабі це пояснюють погодними умовами.





Близько 30 % території України залишаються замінованими російськими окупантами. Одна з найскладніших ситуацій - у звільнених населених пунктах Херсонщини. Там рятувальники вже виявили близько 5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, піротехніки знаходять вибухівку навіть у дитячих іграшках.





Після втечі з правого берега Херсонщини на лівобережжя росіяни почали активно обстрілювати Херсон. Вони використовують реактивні залпові установки, міномети та інше озброєння, розповів Ростислав Смірнов. За його словами, артилерія Збройних сил України працює на тим , щоб взяти під вогневий контроль позиції окупантів на іншому березі.





2-є людей загинули, семеро отримали поранення минулої доби внаслідок обстрілу російськими військами деокупованого Херсона. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, в місті є газ, відкрилися банківські установи, пошта, але головне завдання - відновити енергопостачання.







Внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули майже 6 600 цивільних мешканців та ще понад 10 тисяч дістали поранення. Про це йдеться в звіті ООН від 21-го листопада. Серед загиблих: 2575 чоловіків, 1767 жінок, 172 дівчинки і 206 хлопчиків, а також 37 дітей і 1838 дорослих, стать яких наразі невідома. Найбільше загиблих зафіксували в Донецькій та Луганській областях. Більшість втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари, – йдеться у звіті ООН. Реальна кількість загиблих та поранених може бути вища, адже інформація з місць бойових дій надходить із затримкою, зазначають в ООН.







«МЗС України очікує офіційного вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України». Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України. Приводом стала вчорашня поява угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на футбольному матчі Угорщина - Греція у фанатському шарфі, на якому зображена Угорщина з частинами української та румунської територій. «Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики», - написав Ніколенко. Українське дипломатичне відомство планує запросити посла Угорщини, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку прем'єр-міністра Орбана.



The Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine. Source: Getty / Getty / Future Publishing/Future Publishing via Getty Imag Українські енергетики заявляють про пошкодження російською інфраструктури, яка дозволяє запустити 5-й і 6-й енергоблоки Запорізької АЕС для відновлення виробництва електроенергії. 20 листопада було зафіксовано більше десятка обстрілів по станції. Російська влада та війська нехтують перебуванням експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, безпекою людей-йдеться у повідомленні компанії «Енергоатом». За словами головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Григорія Плачкова , самі енергоблоки на ЗАЕС не постраждали, але перебування російських військових на ядерному енергетичному об'єкті створює постійні загрози як для станції, так і для персоналу та цивільних людей. Потрібні сильні міжнародні санкції щодо «Росатому», говорить фахівець. Додамj, що раніше Президент Володимир Зеленський заявив про те, що нині йде робота щодо припису МАГАТЕ, аби Росія забралася з ЗАЕС. Україна вимагає деокупації атомної станції з моменту її окупації російськими армійцями у березні.





Далі слухайте у повному викладі щоденне звернення Президента України Володимира Зеленського.



