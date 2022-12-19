Україна сьогодні - 19/12/2022

Президент України: Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.





Кілька акцентів іще із потоку новин на наших землях рідних:





- Поточні події на фронті: обстріли українських населених пунктів російською армією; Бахмут очима українських військовослужбовців;





- Успіхи ЗСУ;





- Ситуація на тимчасово окупованих територіях: окупанти мобілізують



українських ув'язнених, вивозять промислові підприємства, викрадають дітей; Херсон потерпає від тотальних обстрілів, але з Нової Каховки частково виводять окупаційні війська;





- Ситуація в Чорному морі: російські кораблі вийшли на бойове чергування без крилатих ракет на борту — чому?;





- Презентація української версії антології «Війна 2022: щоденники, есеї, поезія» у Варшаві — виступ народної артистки України Ади Роговцевої;





- Повний виклад вечірнього звернення Президента Володимира Зеленського до народу України за 18 грудня.



