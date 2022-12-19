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Україна сьогодні - 19/12/2022

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President Volodymyr Zelensky initiates the convening of the Global Peace Formula Summit, proposed by Ukraine, this winter.jpg

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy initiates the convening of the Global Peace Formula Summit, proposed by Ukraine, this winter. Credit: Rozhenyuk Alexander

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Published 19 December 2022 at 1:41pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
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19/12/2022. Добірка новин із героїчної України. - Міжнародна співпраця: «сенсаційне» розслідування «Нью-Йорк Таймс» щодо взаємовідносин Вашингтона та Києва навесні 2022-го року — коментарі українських експертів; - заява Президента Володимира Зеленського стосовно російських територій; - позиція Папи Римського щодо постачання зброї та її оцінка українським політологом; - підтримка Австралією Збройних сил України. Про це і більше новин 24/7 є тут: SBS Українською - є тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 19 December 2022 at 1:41pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
Available in other languages
Президент України: Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.

Кілька акцентів іще із потоку новин на наших землях рідних:

- Поточні події на фронті: обстріли українських населених пунктів російською армією; Бахмут очима українських військовослужбовців;

- Успіхи ЗСУ;

- Ситуація на тимчасово окупованих територіях: окупанти мобілізують
українських ув'язнених, вивозять промислові підприємства, викрадають дітей; Херсон потерпає від тотальних обстрілів, але з Нової Каховки частково виводять окупаційні війська;

- Ситуація в Чорному морі: російські кораблі вийшли на бойове чергування без крилатих ракет на борту — чому?;

- Презентація української версії антології «Війна 2022: щоденники, есеї, поезія» у Варшаві — виступ народної артистки України Ади Роговцевої;

- Повний виклад вечірнього звернення Президента Володимира Зеленського до народу України за 18 грудня.

The army of the Russian Federation was shelling Orikhiv, Zaporizhzhia region, for seven hours in a row..jpg
The army of the Russian Federation was shelling Orikhiv, Zaporizhzhia region, for seven hours in a row. "Today, Orikhiv was under fire for seven hours continuously. Residential neighborhoods of the town were struck. Fortunately, there are no casualties," Oleksandr Starukh, Head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, said during the national telethon. As for the massive missile attack that the enemy launched on Zaporizhzhia city and district a few days ago, Starukh called it the largest in terms of the number of missiles fired. Credit: Ukrinform.
Про це і більше новин 24/7 є тут: SBS Українською - є тут:
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