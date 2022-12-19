Україна сьогодні - 19/12/2022

Президент України: Допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один із найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів.
Кілька акцентів іще із потоку новин на наших землях рідних:
- Поточні події на фронті: обстріли українських населених пунктів російською армією; Бахмут очима українських військовослужбовців;
- Успіхи ЗСУ;
- Ситуація на тимчасово окупованих територіях: окупанти мобілізують
українських ув'язнених, вивозять промислові підприємства, викрадають дітей; Херсон потерпає від тотальних обстрілів, але з Нової Каховки частково виводять окупаційні війська;
- Ситуація в Чорному морі: російські кораблі вийшли на бойове чергування без крилатих ракет на борту — чому?;
- Презентація української версії антології «Війна 2022: щоденники, есеї, поезія» у Варшаві — виступ народної артистки України Ади Роговцевої;
- Повний виклад вечірнього звернення Президента Володимира Зеленського до народу України за 18 грудня.
Про це і більше новин 24/7 є тут: SBS Українською - є тут:
The army of the Russian Federation was shelling Orikhiv, Zaporizhzhia region, for seven hours in a row. "Today, Orikhiv was under fire for seven hours continuously. Residential neighborhoods of the town were struck. Fortunately, there are no casualties," Oleksandr Starukh, Head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration, said during the national telethon. As for the massive missile attack that the enemy launched on Zaporizhzhia city and district a few days ago, Starukh called it the largest in terms of the number of missiles fired. Credit: Ukrinform.