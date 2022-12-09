Україна сьогодні - 9/12/2022

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Source: ABACA



Президент України Володимир Зеленський визнаний найвпливовішою людиною року у Європі за версією видання Politico. Володимир Зеленський очолив список 28 найвпливовіших людей Європи, який щороку складає видання Politico. У статті, присвяченій Главі Української держави, наголошується, що сьогодні Європа не лише довіряє Володимиру Зеленському, а й захоплюється ним і наслідує його приклад. «Те, що зробив Зеленський, – це переконав решту Європи, що її майбутнє пов’язане з Україною. У цю думку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його навички спілкування виявилися ключовими. Його риторика різко висвітлює зловмисність російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи – особливо Берліна та Парижа – в те, що Москва може бути партнером», – зазначає Politico.





One person was killed and two more were wounded in enemy shelling of Toretsk city, Donetsk region. Pavlo Kyrylenko, Head of the Donetsk Regional Military Administration, wrote this on Telegram. Credit: Ukrinform.



«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області», – перераховує командування. Штаб зафіксував сім ракетних та 16 авіаційних ударів Росії, а також 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.





На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Зафіксовано артилерійське ураження більш як 15 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення.





На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату найближчим часом.



