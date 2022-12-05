SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Україна сьогодні - 5/12/2022

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy.

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Credit: The Presidential Office of Ukraine.

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Published 5 December 2022 at 4:24pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
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5/12/2022. Добірка новин із героїчної України. Війна - росіяни використовують проти українських захисників заборонену хімічну зброю: докази оприлюднено вояками 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Ситуація на Донецькому та Луганському напрямках: що змінилося з настанням морозів та як живеться українцям в окупації. Про це і більше - далі тут: sbs.com.au/ukrainian

Published 5 December 2022 at 4:24pm
By Viktoriia Berezka
Source: SBS
Available in other languages
Міжнародна співпраця: зустріч радника президента США Джеймса
Саллівана з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, вищими чиновниками країни та військовим керівництвом у Києві.

Херсон: територія обстрілів та види евакуації.

Енергетика України: з експортерів в імпортери — чи є вихід перед загрозою холодної зими?

Культурний тренд: українська звитяга та супергерої американських коміксів — що спільного?

Виклад вечірнього звернення Президента Володимира
Зеленського до народу України за 4 грудня.

Про це і більше - далі тут:
sbs.com.au/ukrainian
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