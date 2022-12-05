Україна сьогодні - 5/12/2022

Міжнародна співпраця: зустріч радника президента США Джеймса



Саллівана з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, вищими чиновниками країни та військовим керівництвом у Києві.





Херсон: територія обстрілів та види евакуації.





Енергетика України: з експортерів в імпортери — чи є вихід перед загрозою холодної зими?





Культурний тренд: українська звитяга та супергерої американських коміксів — що спільного?





Виклад вечірнього звернення Президента Володимира



Зеленського до народу України за 4 грудня.



