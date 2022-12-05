Україна сьогодні - 5/12/2022

Міжнародна співпраця: зустріч радника президента США Джеймса
Саллівана з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком, вищими чиновниками країни та військовим керівництвом у Києві.
Херсон: територія обстрілів та види евакуації.
Енергетика України: з експортерів в імпортери — чи є вихід перед загрозою холодної зими?
Культурний тренд: українська звитяга та супергерої американських коміксів — що спільного?
Виклад вечірнього звернення Президента Володимира
Зеленського до народу України за 4 грудня.
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