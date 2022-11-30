Україна сьогодні - 30/11/2022

У межах візиту до Великої Британії перша леді України Олена Зеленська виступила перед парламентом Сполученого Королівства. У своїй промові дружина Президента порівняла бомбардування України російським агресором із бомбардуваннями Британії нацистами під час Другої світової війни. «Ви не здалися. Ми не здамося. Але нам потрібна не лише перемога. Нам потрібна справедливість. Я приїхала до вас саме по неї – по справедливість, якою має завершитися ця війна так само, як завершилася та війна. Неможливо було уявити, що після всіх злочинів нацистів їх залишать непокараними. Так само цього не уявляємо й ми. Так само й ми прагнемо, щоб була справедливість і для наших людей, проти яких спрямовані російські ракетні рейди», – заявила перша лед







NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a press conference at the end of the first day of NATO Foreign Ministers Meeting, at Parliament Palace in Bucharest, Romania, 29 November 2022. Foreign Ministers from NATO countries gathered in Romania's capital on 29-30 November 2022 to tackle Russia’s invasion in Ukraine, NATO’s support for Kyiv administration and regional partners and to find new ways to strengthen the Eastern flank of the alliance. AAP Source: EPA / ROBERT GHEMENT/EPA НАТО на нинішньому саміті, що триває у Бухаресті, має ухвалити рішення щодо протиповітряної оборони для України. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг , наголошуючи, що країнам-членам Альянсу необхідно ухвалити рішення про нарощування постачання систем протиповітряної оборони в Україну на тлі постійних атак Росії.





Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, раніше відомий як чи не найпалкіший прихильник певних формул миру між Росією та Україною, де Україна йшла би на значні поступки, вкотре підтвердив, що його позиція кардинально змінилася після повномасштабного російського вторгнення. В інтерв'ю DW пан Штайнмаєр заявив, що нині заклики до припинення вогню в Україні є безвідповідальними, оскільки перемир’я виправдовувало б порушення міжнародного права з боку Росії. Він назвав будь-яку пропозицію щодо перемир'я "безрозсудною", бо встановлення припинення вогню в цей момент часу, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася. За його словами, оскільки російські війська все ще окупують частину України, перемир'я дозволить Москві зберегти свою присутність на цих територіях, всупереч тому, що це є порушенням міжнародного права. Це не може бути метою припинення вогню, - сказав Штайнмаєр.





Тим часом втрати російської армії в Україні від моменту повномасштабного вторгнення перевищили 88 тисяч - інформує Генеральний штаб Збройних сил України. ЗСУ потроху просуваються в бік Сватового та Кремінної на Луганщині. Повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай . Цю інформацію підтвердили і в Генеральному штабі. Обстановка на Луганщині складна, бої тривають практично безперервно.





Росія ж продовжує знищувати мирні міста України, як біля лінії фронту, так і в тилу. Вчергове Росія завдала ракетного удару по місту по Дніпро, ракети поцілили у місцеве приватне підприємство. На місці ракетних ударів зайнялася пожежа, знищені виробничі приміщення. А з артилерії та реактивних систем залпового вогню з «Ураган» російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. У цьому районі через постійні російські обстріли вже зруйновано близько 1 500 приватних будинків, загинуло три десятки людей, понад 130 - травмовані.





У українських соцмережах в останні дні все активніше шириться інформація про високу ймовірність масштабної російської ракетної атаки цього тижня. Та не лише соцмережі, - говорять про це і представники офіційної влади. Також експерти Інституту вивчення війни прогнозують, що Росія ймовірно готується до нових ракетних обстрілів України. На думку аналітиків, метою нових атак буде "підтримка останніх темпів удару". Українські військові готові до відбиття повітряного нападу Росії. Заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат , коментуючи інформацію про ймовірну масштабну ракетну атаку російських військ.





Від початку повномасштабної війни у Києві загинули понад 150 людей, із них четверо дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-виступу на Київському інвестиційному форумі, що відбувся у Брюсселі. Раніше Віталій Кличко у інтервʼю «РБК-Україна» розповів, як столиця створюватиме різдвяну атмосферу в умовах війни - у різних районах Києва встановлять новорічні ялинки, зокрема і на Софійській площі. Проте цього року не буде масових заходів та концертних програм. Мер Києва поспілкувався з військовими, і вони висловили побажання, щоб у Києві була ялинка для новорічного настрою дітей.





Рятувальники розгорнули в столиці майже тисячу "пунктів незламності". Більшість розташували на базі пожежно-рятувальних частин. Також встановлено намети і діють пересувні пункти на базі транспортних засобів". Про це розповів пресофіцер Державної служби із надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. “Пункти незламності” - це місця, де можна підзарядити телефони та зігрітись у разі тривалих наслідків атак Росії на енергетику і відповідно довгих відключень електрики. Загалом в Україні розгортають 4 тисячі таких пунктів.





А жителька Вінниччини Ольга Бобрусь у власній оселі відкрила "пункт незламності". На випадок якщо не буде електроенергії чи газу, у неї вдома, каже, є все необхідне, аби зігрітися, поїсти, поспати та відпочити. У будинку жінка може розмістити до 20-ти гостей.





У місті Ладижин Вінницької області оголошено надзвичайну ситуацію воєнного характеру - після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. 18 тисяч мешканців нині без опалення.





Масовані ракетні обстріли росії завдають шкоди не лише енергетиці України. Внаслідок припинення електропостачання вимикається і обладення операторів-провайдерів. Голова Держспецзв'язку України Юрій Щиголь в інтерв’ю Суспільному повідомив, що мобільні оператори вже закуповують і завозять в Україну велику кількість генераторів, щоб відновити більш-менш повноцінний зв'язок.





Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про нову допомогу Україні, що має на меті порятунок енергетичної алузі, яка потерпає через російські атаки. Напередолні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав дипломатам НАТО, які відвідали Київ у понеділок, що трансформатори є найбільшим необхідним для відновлення елементом енергетичної інфраструктури. Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками обладнання, а також із європейськими країнами над пошуком обладнання, яке може допомогти відновити високовольтні станції електропередачі, пошкоджені внаслідок російських ракетних ударів. Вашингтон також закликає інші країни зробити те саме, щоб Київ міг запобігти відключенням електроенергії, які залишають мільйони людей у темряві та без води і опалення взимку. Нагадаю, раніше повідомлялося, ЄС надасть Україні подальшу гуманітарну допомогу для того, щоб допомогти їй пройти зиму.





Фінляндія готова прийняти 10 тисяч українців у разі потреби. Про це повідомив Ілкка Хаахтела, генеральний директор Міграційної служби Фінляндії , передає "Європейська правда". За його словами, у разі потреби також можна швидко організувати додаткові місця. Нагадаємо уряд Польщі також готується в разі потреби прийняти людей з України після посилення російських ударів по інфраструктурі й серйозних перебоїв з електропостачанням. Поки що ситуація на кордонах спокійна, збільшення потоку біженців з України не фіксують.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення Президента України Володимира Зеленського .





Генеральний прокурор України Андрій Костін взяв участь в першій в історії зустрічі міністрів юстиції країн G7. У вівторок в ході зустрічі у Берліні міністри юстиції країн «Великої сімки» обговорили координацію зусиль в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних в Україні. Світ об'єднався перед обличчям спільної загрози - зазначив у своєму вітальному слові Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн. Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що 18 держав вже відкрили національні розслідування воєнних злочинів Росії. Це є міцним підґрунтям для побудови справжнього партнерства.

