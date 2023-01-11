Україна сьогодні - 11-01-2023

У Соледарі на Донеччині найскладніша ситуація, враховуючи весь східний фронт. Українські військові працюють на максимальне виснаження супротивника, аби навіть мінімальні успіхи виявилися поразкою для ворога. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.





Соледар – найгарячіша точка, але місто тримається. Поряд - на Бахмутському напрямку почалися ще жорстокіші бої. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.





На Сватівському та Кремінському напрямках - це Луганщина - Збройні сили України просуваються вперед, вдається потроху деокуповувати територію в напрямку Кремінної. Повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. при цьому, за його словами, російські армійці постійно підтягують нові резерви.





На кордоні з Білоруссю, куди російська армія перекидає все нові воєнізовані ешелони, ситуація залишається повністю контрольованою, але доволві напруженою. Розповідає речник ДПСУ Андрій Демченко.







Twenty-one countries are currently investigating Russia's war crimes in Ukraine. "The vast majority of investigations are conducted in EU countries. Of the 21 countries where interviews are conducted, 14 are EU members. Another four countries, including Ukraine, are in Europe, but are not EU members, and three more countries are not part of Europe – the USA, Canada, and Great Britain," President of Eurojust, EU Agency for Criminal Justice Cooperation, Ladislav Hamran said during his visit to Lithuania in an interview with local mass media, Ukrinform reports with reference to LRT. In his opinion, gathering evidence of the main crimes and analysing them, followed by bringing charges, "will be a long journey that will last several years." The special joint investigation group, which was initially formed by the prosecutor's offices of Ukraine, Lithuania, and Poland, started working on March 25, 2022. Currently, representatives of seven countries participate in its activities, joined by the Prosecutor of the International Criminal Court for the first time in history. On March 1, the Prosecutor General’s Office of Lithuania started a pre-trial investigation into aggression, war crimes and crimes against humanity committed in Ukraine. According to the Office, almost 300 witnesses have been already questioned, more than 70 people have been recognized as victims. A group of 40 officers from the prosecutor's office, the police and the Financial Crime Investigation Service are working on the pre-trial investigations. Lithuanian prosecutors, together with other officials and experts, went to Ukraine twice, where together with their Ukrainian colleagues, they took part in procedural actions, recording the statements by victims and witnesses, inspecting the crime scenes. Credit: Ž. Gedvilos/BNS/Ukrinform





















Найбільше мінне поле створила росія в Україні. Його площа перевищує 250 тисяч квадратних кілометрів, - розповів прем єр Денис Шмигаль. Площа замінованих українських територій перевищила площу таких країн як Лаос, Румунія та Велика Британія. Місця, які можуть бути небезпечними, нанесли на спеціальну карту замінованих територій. Цю мапу можна побачити на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також завантажити додатком на мобільний телефон. Розповідає службовець ДСНС України Сергій Рева.





На ЗАЕС ситуація залишається складною. Попри тиск з боку російських окупантів на станції залишаються українські працівники, - розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух . За його словами українські енергетики потрапили у безвихідну ситуацію.





Плани післявоєнної відбудови енергетики України обговорили під час зустрічі Міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс. Під час зустрічі обговорили й питання санкцій проти російської енергетики, повідомив Герман Галущенко.





Україна після закінчення війни з рф може стати енергетичним домом для всієї Європи, вважає віце президент Єврокомісії Франс Тіммерманс. “Я вірю, що після війни Україна має бути незалежною від російського викопного палива і використовувати величезний потенціал відновлюваної енергії сонця та вітру, а також гідрогену та біомаси”, - сказав віце президент Єврокомісії.







As a result of the Russian invasion, more than 16,000 people were killed in Ukraine, and more than 1,000 bodies were exhumed from mass graves. According to Ukrinform, the relevant report was issued by the publication ZMINA, referring to the response from the main investigative department of the National Police of Ukraine: "In 2022, as a result of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, 16,502 people were killed. The National Police discovered 21 mass graves in the de-occupied territories, were 1,033 bodies of civilians and soldiers were exhumed," the report says. Аccording to the National Police, the largest number of deaths was recorded in Donetsk region – 4,746, in Kharkiv region – 3,784, in Mykolaiv region – 2,207, in Kyiv region – 2,072, in Chernihiv region - 899, in Luhansk region - 815, in Kherson region - 686, in Sumy region - 341, in Zhytomyr region - 283, in Zaporizhzhia region - 66. Credit: Ukrinform Деякі кібератаки росії на українську інфраструктуру можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Про це в інтервʼю POLITICO заявив заступник голови Держспецзвʼязку з питань цифрового розвитку Віктор Жора. За його словами, росія координує кібератаки з військовими діями. Як приклад такого скоординованого удару він згадав кібератаку на ДТЕК у липні 2022 року. ТЕЦ було обстріляно, і одночасно було атаковано їхню корпоративну мережу в інтернеті.





Служба безпеки України затримала російського агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі. Чоловік під прикриттям працював у місцевій фармацевтичній компанії. Займався поставками лікарських препаратів, а тим часом збирав розвіддані, розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.







На Вінниччині перед судом постане митрополит Української православної церкви Московського патріархату, який публічно виправдовував російську збройну агресію проти України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомляють в обласному управлінні СБУ. За матеріалами слідства, митрополит поширював серед вірян пропагандистські листівки, в яких закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. А також на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів. Під час обшуків у церковника знайшли прокремлівські агітки та літературу, а експертиза підтвердила факти його незаконної діяльності. Починаючи з жовтня 2022 року, СБУ почала проводити серію обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП. У більшості випадків правоохоронці знаходили докази проросійської діяльності єпархій та священнослужителів.





Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець орієнтовно 12-14 січня зустрінеться із російським омбудсманом Тетяною Москальковою на території Туреччини. Головна мета зустрічі - повернення українських полонених. Окремо планують порушити питання щодо повернення цивільних заручників, яких росія масово затримала на тимчасово окупованій території України і не відпускає їх додому.





Далі слухайте повний виклад щоденного звернення Президента Володимира Зеленського ( Офіс Президента України).





Про це і більше слухайте тут: sbs.com.au/language/ukrainian



