Україна сьогодні - 29/11/2022

All Russians involved in war crimes and crimes against humanity must be brought to Ukrainian and international justice. The relevant statement was made by European Commissioner for Justice Didier Reynders during the annual Kyiv Investment Forum in Brussels, an Ukrinform correspondent reports. Reynders mentioned that, based on the preliminary assessment conducted by the World Bank in cooperation with Ukraine and the EU, the damage caused by Russian attacks on Ukraine had reached USD 97 billion. At least EUR 349 billion more should be spent on Ukraine’s reconstruction and recovery.According to Reynders, slightly less than EUR 500 billion is needed now, and this amount grows every day and every hour, as Russian attacks on Ukraine’s capital city of Kyiv and other settlements continue. Credit: Ukrinform



Папа Римський Франциск в інтерв’ю американському єзуїтському журналу American Magazine заявив, що народ України є мученицьким. ЦИТУЮ "Якщо йдеться про мученицький народ, то у вас є хтось, хто його мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що я маю багато інформації про жорстокість військ, які приходять. Взагалі, найжорстокіші, мабуть, ті, хто з Росії, але не з російської традиції, як-то чеченці, буряти і так далі", – сказав папа Франциск. Папа Римський водночас додав, що в Україну вторглася російська держава. Він зазначив, що часом намагається не говорити конкретно, аби уникнути образи й радше засуджувати загалом, “хоча добре відомо, кого саме я засуджую”, сказав Папа. “Не обов’язково називати ім’я та прізвище", – зазначив Франциск, пізніше уточнивши, що має на увазі Владіміра Путіна. Додам, що представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вже встигла обуритися словами Папи Римського Франциска і назвала їх "збоченням”.





Служба безпеки України в об’єктах УПЦ МП на Тернопільщині та Прикарпатті знайшла матеріали, що заперечують існування України. Також там була література з «образливими вигадками про національності та релігії». Про це повідомили в СБУ.





Дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили на Харківщині під час окупації — про це свідчать фотодокази і результати ДНК-експертизи, які отримали журналісти-розслідувачі. У березні російські окупанти викрали письменника з його дому в селі біля Ізюма. Більше рідні його не бачили. У вересні, після звільнення міста, там знайшли масове поховання і журнал, в якому було прізвище письменника.





Армія РФ переміщує особовий склад та військову техніку для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з Білорусі після набуття ними бойових спроможностей. Про це повідомив речник Генерального Штабу Збройних Сил України Олександр Штупун .





Відносно спокійно минула доба - без обстрілів на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Житомирщині та Київщині. Сумщина, Чернігівська область - російська армія звично для себе обстрілює прикордоння регіонів. Запорізька область, Дніпропетровщина та Харківщина. Миколаївщина та Херсонщина - масовані артилерійські обстріли населених пунктів регіону. Є руйнування будівель та інфраструктури. Цілеспрямовано б’ють по житловій інфраструктурі та будинках мирних жителів. Луганщина та Донеччина - активні бойові дії також масовані обстріли російська армія веде по населених пунктах регіону. За добу на Донеччині: 2 загиблих та 4 поранених.





Спроби Росії захопити Бахмут можуть тривати роками — поки вона мобілізовуватиме та надсилатиме туди тисячі резервістів, - вважає військовий аналітик Том Купер. За його словами, ЗСУ утримують місто завдяки перевазі в якості підготовки, однак такі невеликі щоденні штурми на конкретних ділянках фронту заважають їм підготуватися та піти в контрнаступ. Російські війська ж узагалі втратили можливість проводити серйозні наступальні операції, каже Купер: їхня матеріально-технічна частина розрахована на підтримку приблизно 100-150 тисяч військових, а щойно їх стає більше — система обвалюється. Тоді, щоб це вирішити, росіянам доводиться виходити з захоплених територій — як це було на Київщині, Харківщині та в Херсоні. Про це Том Купер розповів в інтервю Суспільному мовленню. Він вкотре наголосив, що Україна отримує недостатньо зброї, а також скептично прокоментував прогнози про швидке звільнення Криму.





На Кінбурнській косі у Миколаївської області триває військова операція - там відбуваються бойові дії. Як повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, робота військових дуже складна, зокрема і через специфічні погодні умови - шторми, специфічне географічне розташування. Від результатів цієї роботи залежатиме, чи буде долучено до зернового коридору Миколаївщину.





Наталія Гуменюк також повідомила, що у Чорному морі вперше за кілька діб з’явився російський ракетоносій. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу «Калібр» на своєму борту. У пунктах базування російського флоту також знаходяться ракетоносії, які споряджені і які можуть бути залучені протягом кількох годин. Це означає, що знову є загроза нових ракетних атак.



Очільник Одеської ОВА Сергій Братчук також підтвердив активність російського флоту в акваторії Чорного моря.





Over nine months since the Russian invasion started, more than 16,000 missile strikes have been launched on the territory of Ukraine. The relevant statement was made by Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov on Twitter, an Ukrinform correspondent reports. “Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine. 97% of russian targets are CIVILIAN.We are fighting against a terrorist state,” Reznikov wrote. According to the infographics posted by Reznikov, Russia launched over 12,300 missile strikes on suburban areas and villages, 1,900 – on residential houses, 500 – on military objects, 250 – on transport infrastructure, 220 – on energy infrastructure, and 800 – on other targets. Credit: Ukrinform Credit: TARASOV За останні дев’ять місяців Росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% цілей — цивільні об’єкти. Про це повідомив Mіністр оборони України O. Резніков.





Після посилення російських атак на інфраструктуру України відбулося подвоєння донатів на ЗСУ – інформує Економічна правда. Так, у дні масованих ракетних обстрілів українці активніше донатили на ЗСУ – лише у жовтні загальна сума пожертв благодійним фондам United24, "Повернись живим" Фонд Притули склали 1,5 мільярда гривень.





Країни ЄС мають збільшити підтримку України. Про це сьогодні перед засіданням Міністрів закордонних справ країн-ЄС сказав верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.





У країнах Європи кількість громадян України, які зареєстровані як біженці, сягнула понад 4 мільйонів 750 тисяч. Про це йдеться у звіті Агентства у справах біженців ООН. В ООН додали, що статистичні дані складаються переважно на основі даних, наданих місцевою владою європейських держав, інформація оновлюється щотижня. Серед країн ЄС найбільше біженців із України у Польщі. На другому та третьому місцях - Німеччина та Чехія. Також значну кількість українців поселили у себе: Італія, Іспанія, Великобританія, Франція та Австрія.





Міністри юстиції країн G7 зустрічаються у Берліні у 28-29 листопада - обговорюють воєнні злочини РФ, - повідомив голова німецького Мін'юсту Марко Бушман. Зустріч міністрів юстиції Групи семи відбудеться вперше в історії. Бушманн зазначив, що основне питання порядку денного - воєнні злочини, які скоюються на території України. Вони мають бути розкриті, а винні – покарані. За словами Бушмана, “міжнародне кримінальне право спирається” на той факт, що “воєнні злочини не повинні залишатися безкарними — незалежно від того, де вони скоюються і хто їх чинить”.





Американський астронавт та амбасадор фандрайзингової платформи United24 Скотт Келлі здійснив поїздку в Україну. Як відомо, Келлі встановив рекорд перебування на орбіті, провівши на борту 340 днів поспіль. Скотт Келлі першим вніс 65 000 доларів на придбання автомобілів швидкої для ЗСУ. Також за час повномасштабного російського вторгнення в Україну Келлі зібрав 500 тисяч доларів для підтримки українців. Нині він відвідав Ірпінь Київської області та дитячу лікарню “Охмадит” у Києві - там проходять діти, які постраждали від обстрілів. Зокрема, з Херсона. Астронавт зустрівся з дівчинкою Катею, яка постраждала у Краматорську від ракетного обстрілу. Тоді загинула її мама. Каті Скотт подарував значок “NASA”, який пробув із ним у космосі цілий рік. Відбулася зустріч і з іншими дітьми, які мріють стати космонавтами. Келлі також поговорив із директором лікарні про потреби лікарів. Під час перебування в Україні Скотт Келлі сказав, що підтримує українців, як і багато людей у США та по всьому світу, які вважають дії росії аморальним і незаконним вторгненням. Коли я бачу цих дітей, я не розумію, як людина відповідальна за це може спокійно спати. Ми віримо, що ви захищаєте не лише свою країну, а демократію в усьому світі від диктатора, - сказав астронавт.





Слухайте також повний виклад щоденного звернення Президента України Володимира Зеленського .



