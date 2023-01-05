Україна сьогодні - 5-01-2023

Влада України продовжує спроби здобути якнайбільше збройної підтримки партнерів. Президент США Джо Байден заявив, що розглядається можливість надання Україні бойових машин Bradley. Також під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передання Україні важких бронетранспортерів, які також класифікуються як колісні танки. Подробиці повідомив Президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.



France is bringing the defence support for Ukraine to a new level, which will help restore security for Ukrainians and peace for Europeans. President Volodymyr Zelenskyy said this in his daily video address to the nation, Ukrinform reports. “France is bringing European defence support for Ukraine to a new level, and I thank President Macron for this leadership. We will receive more armored vehicles, in particular wheeled tanks of French production. This is what sends a clear signal to all our other partners: there is no rational reason why Ukraine has not yet been supplied with Western-type tanks. And this is very important to restore security for all Ukrainians and peace for all Europeans,” Mr Zelenskyy said. Credit: Ukrinform Розпочато підготовку передачі Україні американських зенітно-ракетних комплексів Петріот. Розгортання систем відбудеться у максимально стислі терміни. Повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба . Крім того, триває робота щодо постачання нових західних зразків танків та іншої бронетехніки. У 2023 році Україна отримає те, що не могла отримати з різних причин у 2022-му.



Ukraine calls on all nuclear powers to make it clear to Russia that the world will not tolerate irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons. Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba said in a tweet. He stressed that Ukraine calls on all nuclear powers “to speak out now and make it clear to Russia that such rhetoric put the world at risk and will not be tolerated”. President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine said that negotiation with President of Russia Vladimir Putin will be impossible after the sham "referendums" have been conducted on the occupied territories of Ukraine. Source: Mr Zelenskyy, in the interview with CBS News. Credit: Ukrinform.



Росія очікує на чергову партію дронів-камікадзе від Ірану. Скільки саме їх буде-наразі невідомо. Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, російська армія вже використала проти України понад 6 з половиною сотень іранських безпілотників. За контрактом передбачено передачу Росії 1 тисячі 750 дронів.





Настала нова фаза війни: артилерійсько-дронова. Росія найчастіше запускає іранські дрони-камікадзе в темну пору доби вздовж русла Дніпра, тому що там їх важче виявити радіолокаційно. Водночас російська армія все частіше відчуває проблеми з виробництвом двигунів для літаків. Тож нині підіймають менше бомбардувальників, щоб не витрачати цей ресурс, і запускають ракети, зокрема у Волгоградській області, не відлітаючи далеко від свого аеродрому. Часом російські ракети, які не спрацювали, падають на російську ж територію, - розповідає авіаексперт Валерій Романенко. А відтоді як сили оборони України вдалися до локальних атак по російських військових аеродромах, зокрема, в місті Енгельс, агресор вимушений переганяти літаки за тисячі кілометрів - з аеродрому "Енгельс" аж до Оленєгорська та аеродрому "Українка" в Амурській області. Це означає швидші втрати моторесурсу, - розповідає експерт.





Україна готується до будь-яких дій з боку росії, оскільки агресор має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, що російська армія орієнтується по ситуації та по динаміці фронту, розраховуючи ресурси. Чиновниця припускає, що окупанти вже не можуть вести бойові дії так інтенсивно як це було раніше, але ще мають достатньо запасів для продовження війни. Зокрема, мають величезний людський ресурс - залучають до бойових дій не лише регулярну армію, а й приватні військові компанії. За оцінками воєнної розвідки України, російська армія цьогоріч буде намагатися продовжувати ведення наступальних дій. Водночас вже у наступні 4-5 місяців російська армія цілком усвідомлено готова і може втратити ще до 70 тисяч своїх бійців. Розповідає Ганна Маляр.





Бахмут сьогодні — це місто, де обстріли не припиняються довше, ніж на хвилину. Окупанти розстрілюють місто з авіації, артилерії і танків. Битва за Бахмут триває. Українські захисники неймовірними зусиллями тримають оборону та демонструють незламну волю до Перемоги. Так розповів вінницький волонтер Володимир Затайдух. Він разом з іншими волонтерами привіз українським захисникам гуманітарну допомогу.





Війська російських окупантів знову обстріляли околиці Запоріжжя. На об'єктах цивільної інфраструктури виникла пожежа, її загасили. Зруйновані виробничі будівлі, постраждали і житлові будинки, розташовані неподалік. Попередньо, одна людина дістала поранення, - повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух . За останні кілька днів Запорізька область зазнає посилених артилерійських обстрілів та атак дронами





Двоє людей загинули та п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів російськими армійцями Херсонщини минулої доби. Російські армійці понад 70 разів відкривали вогонь по області та безпосередньо по Херсону. Росія регулярно атакує регіон, використовуючи реактивні системи залпового вогню , ствольну артилерію, міномети, танки. Розповідає очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич .





У Херсоні в будівлі обласної поліції виявили ще одну катівню, яку облаштували військові РФ. Про це йдеться на сторінці поліції у Facebook. Тут в нелюдських умовах утримували пенсіонерів правоохоронних органів, патріотів і пересічних херсонців, які відмовлялися співпрацювати з російськими окупантами, йдеться в повідомленні.В катівні правоохоронці знайшли докази, які вказують, що до херсонців військові РФ застосовували тортури. Наразі поліція проводить розслідування, встановлює свідків, кількість потерпілих та особи катів.





Також ще одну російську катівню виявила Служба безпеки України на Миколаївщині. Катівню росіяни облаштували на території одного з захоплених приватних будинків в Олександрівці. Там насильно тримали та жорстоко катували місцевих, які відмовлялися з ними співпрацювати. Від людей намагалися силою довідатися інформацію про адреси патріотів України, зокрема тих, хто був учасником руху опору. Російські солдати душили людей поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер. Правоохоронці встановили потерпілих, яких незаконно утримували в цій будівлі та катували. СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни". Зараз слідчі встановлюють особи загарбників, які причетні до воєнного злочину.





Потяг Київ-Кишинів потрапив до списку найкращих залізничних маршрутів Європи у 2023 році за версією Lonely Planet. Запущений у листопаді 2022 року потяг увійшов до списку найкращих європейських залізничних маршрутів, якими варто скористатися у 2023-му. Туристичний портал Lonely Planet супроводжує свій вибір дописом про те, що цей маршрут дає захопливу змогу побачити повсякденне життя українців, де поїзди є рятувальним колом для країни. Також до списку кращих залізничних маршрутів на 2023 рік потрапили потяги Відень-Спеція, Прага-Цюріх, Гамбург-Стокгольм, Лондон-Дублін. Нагадаю, рейси Київ-Кишинів Укрзалізниця поновила 7 листопада після 24-річної перерви. Маршрут Київ-Кишинів включає зупинку на станції Унгени на заході Молдови. Звідти можна дістатися аеропорту в румунському місті Ясси, що є важливим для повернення евакуйованих українців додому.





Школяр з Маріуполя Максим Шинкаренко знімає мультфільми про війну та військових Збройних сил України. Через бойові дії хлопчик з батьками та молодшим братом переїхав до Чорткова на Тернопільщині. Каже, своїми мультфільмами намагається підтримати бойовий дух українських воїнів.





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