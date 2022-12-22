Україна сьогодні - 22/12/2022

У програмі відвідин Президентом України США: зустріч з Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом, перемовини з метою стратегічного узгодження подальшого розвитку подій на фронті; можливості та навчання українських військових, які США та союзники продовжать надавати Україні; про санкції та експортний контроль щодо росії. Також для України є важливим довгоочікуване оголошення про новий пакет допомоги, що передбачає і батарею ракет Patriot. Також українських військових навчатимуть у США як керувати цими ракетами. Продовжать і надавати інші засоби протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK.





Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba has called on the international community to immediately take five steps after Russian missile attacks on the residential areas of Zaporizhzhia. Mr Kuleba said this in a statement published on the website of the Ministry of Foreign Affairs. Credit: Ukrinform. Credit: Pavlo_Bagmut



Україна наразі готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення РФ місця в організації. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба . Він зазначив, що зокрема факт постачання Іраном Росії безпілотників порушує резолюцію Радбезу ООН, однак члени організації роблять недостатньо для того, щоб запобігти цьому.





Росія для завдання авіаударів по Україні використовує близько 40 аеродромів, з них п'ять або шість - на території білорусі. Повідомив речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Загалом, за його даними, росія використовує близько 40 летовищ для атак по Україні.





Білорусь обмежила в'їзд, вхід та перебування у прикордонній з Україною смузі у трьох районах Гомельської області - Лоївському, Брагинському та Хойніцькому. Виняток зроблено для тих, хто виконує службові обов'язки, прямує додому або до місця проживання близьких. На карті можна побачити, що йдеться про білоруський регіон, який межує з Україною, зокрема. Чернігівською та Київською областями - саме через ці райони, а далі - через Чорнобильську АЕС Росія вторгнулася з білоруської території 24 лютого.







Напередодні моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила та поширила відповідні фото про те, що Росія перекидає свою техніку на південь Білорусі — ближче до кордону з Україною. Зафіксовано перевезення танків, вантажівок та особового складу РФ, що знаходився на полігонах у північній та центральній частинах Білорусі. При цьому, за даними групи, кількість техніки, яку зараз перекидають ближче до кордону, не є великою і її недостатньо для наступальних дій. Це підтверджує і речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко









Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що російські окупанти можуть створити ударне угруповання в Білорусі в січні-лютому 2023 року, яке складатиметься з мобілізованих.









Вже найближчим часом Росія може найближчим часом знову атакувати енергетичні об'єкти України, аби українці зустріли 2023 рік у темряві. Він додав, що "паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру. Тим часом на фронті Росія у війні проти України вже втратила 99 740 військових. А також - понад 3 тисячі танків та майже 2 тисячі артилерійських систем, інформує ГШ ЗСУ. Загалом за добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 25-ти населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій областях. Водночас росія завдала 5ракетних, 16 авіаційних ударів та здійснила понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, є поранені. Про ситуацію на фронті - речник Генштабу Олександр Штупун.





За інформацією прес-центру Сил оборони півдня, в напрямку Кінбурнської коси триває протистояння українських захисників з російськими загарбниками. Там точиться контрбатарейна боротьба. Також російська армія не припиняє обстрілювати населені пункти та їх інфраструктура вздовж правого берега річки Дніпро, зокрема на Миколаївщині, Херсонщині. Докладніше про ситуацію на Миколаївщині розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім







З початку повномасштабного вторгнення у містечка та села Одещини влучили 111 ракет. І це без урахування тих, які вдалося збити силам Протиповітряної оборони. 32 людини загинули, майже сотня отримали поранення. Такі дані оприлюднив прокурор Одеської області Сергій Костенко. За його словами, найсуттєвіших пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури.









8 блоків АЕС та 10 теплових станцій працюють станом на зараз в українській енергосистемі. Через суттєві пошкодження зберігається значний дефіцит електроенергії. Зокрема, у Києві енергетичні потужності покривають лише 50% потреб міста. Повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми , аварійні відключення застосували в 11-ти регіонах України





Водночас у Києві, Одесі та Львові з'явилися кулясті намети “Сфери світла”, де є генератори та антени Старлінк. Там можна зігрітися, зарядити свої пристрої, попрацювати , випити чаю. Кожна зі “Сфер світла” може вмістити близько сотні людей. У столиці вони вже є на Печерську , на Площі Лесі Українки 1, що біля будівлі ЦВК. А також на Подолі- на Контрактовій площі, біля Колеса огляду. Працюватимуть “Сфери світла” до 30-го грудня.





Ще понад 10 тисяч антен Starlink отримає Україна у найближчі місяці,-про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. За словами українського посадовця, він звернувся до Ілона Маска під час одного із потужних блекаутів і той повідомив, що продовжить підтримувати Україну, і вже дещо зробив. Від початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала близько 22-х тисяч систем Starlink для забезпечення зв'язку та Інтернету.





Credit: UWC. Росіяни за допомогою Церкви активно намагаються втягнути до свого «руського міру» українців, які перебувають за кордоном — зокрема, біженців, які шукають притулку. Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Укрінформ розповів Президент СКУ Павло Ґрод.





За рік кількість українців, які підтримують святкування Різдва 25 грудня, зросла до 44% . Такі результати дослідження повідомив заступник соціологічної групи “Рейтинг” Любомир Мисів. За його словами, 11 відсотків опитаних українців вже цього року святкуватимуть Різдво саме 25 грудня. Ще чверть опитаних — святкуватимуть в обидві дати. Та все ж більшість респондентів - а саме 55 відсотків - поки дотримуватимуться традиційного для України святкування.



