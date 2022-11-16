СКУ був і є глобальним голосом українців у світі

Світовий Конґрес Українців (СКУ) є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. До світової мережі СКУ входять українські діаспорні організації з понад 65 країн світу. СКУ сприяє консолідації світового українства, розбудовує міжнародну коаліцію підтримки України та зміцнює мережу українських діаспорних організацій. СКУ визнаний Економічною та Соціальної радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та має статус учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.





Ukrainian World Congress - Executive Committee, Novvember 2022. Credit: UWC. СКУ був і є глобальним голосом українського народу у світі.



