SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

СКУ був і є глобальним голосом українців у світі

SBS УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Stefan Romaniw, OAM, First Vice President of the Ukrainian World Congress.

Stefan Romaniw, OAM, First Vice President of the Ukrainian World Congress.

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 16 November 2022 at 11:35am, updated 16 November 2022 at 12:17pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages

Світовий Конґрес Українців (СКУ) уже 55 років гідно відстоює інтереси УКРАЇНЦІВ У СВІТІ. Богдан Рудницький розмовляє із Першим віце-президентом СКУ Стефаном Романівим. У розмові, зокрема, торкаємося минулого і сучасного крізь призму потреб, викликів та проблем українства...

Published 16 November 2022 at 11:35am, updated 16 November 2022 at 12:17pm
By Bogdan Rudnytski
Source: SBS
Available in other languages
Світовий Конґрес Українців (СКУ) є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. До світової мережі СКУ входять українські діаспорні організації з понад 65 країн світу. СКУ сприяє консолідації світового українства, розбудовує міжнародну коаліцію підтримки України та зміцнює мережу українських діаспорних організацій. СКУ визнаний Економічною та Соціальної радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та має статус учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.

Ukrainian World Congress - Executive Committee, Novvember 2022..png
Ukrainian World Congress - Executive Committee, Novvember 2022. Credit: UWC.
СКУ був і є глобальним голосом українського народу у світі.


Share

Latest podcast episodes

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 16/11/2022

Separate units of the Russian troops are leaving the temporarily captured settlements in Kherson region and are heading towards Crimea..jpg

Україна сьогодні - 16/11/2022

Stefan Romaniw,OAM, Co-Chair of the Australian Federation of Ukrainian Organisations and First Vice President of the Ukrainian World Congress..jfif

Австралія - Україна: взаємини, поміч, новоприбулі, громади в ACT i WA

SBS Ukrainian

Бюлетень SBS новин - 15/11/2022