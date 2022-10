‘Lost for Words’ - Phim tài liệu Lạc Mất Ngôn Từ trở lại với phần 2

Hãy tưởng tượng nếu như bạn không thể đọc tin nhắn văn bản, không thể sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay viết một lá thư. Điều này đang xảy ra với 43% dân số trưởng thành của Úc, hay bảy triệu người trên đất nước này, đây là khó khăn hàng ngày họ phải đối mặt. Một con số gây sốc là có tới 53%, khoảng 9 triệu người Úc cũng gặp thách thức trong việc tính toán hàng ngày, họ không thể đọc thời gian biểu, không thể tính được sự thay đổi hoặc thực hiện theo một công thức tính toán bình thường.





Loạt phim tài liệu thể hiện rất thực tế và mang tính nâng cao tinh thần mạnh mẽ của đài SBS, Lost for Words, phần 2 của bộ phim Khi người lớn học đánh vần sẽ trở lại vào các ngày thứ Tư từ 12 tháng 10 lúc 7h30 tối, giúp nâng cao mức độ dân trí và hướng dẫn kỹ năng tính toán căn bản cho những người trưởng thành.



Jay Laga'aia host of Lost for Words Source: SBS Người ủng hộ việc xóa mù chữ, Jay Laga'aia trở lại chương trình và tường thuật lại loạt phim tài liệu gồm ba phần này, có sự tham gia của thêm 9 người Úc rất can đảm, những người với hy vọng vượt qua cuộc mọi khó khăn để học đọc, viết và làm các phép tính cơ bản, và cuối cùng họ đã trải qua một hành trình khám phá bản thân, điều sẽ thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi.





Dự án một lần nữa được dẫn dắt bởi Jo Medlin, là một nhà ủng hộ, chuyên gia dạy toán và đọc viết cho người lớn và Adam Nobilia, giáo viên dạy chữ người lớn, là một người đã làm việc với những người gặp khó khăn về khả năng đọc viết trong hơn 19 năm, những học viên đã dũng cảm quay trở lại phần 2 của bộ phim để tham gia các lớp học chuyên sâu kéo dài 9 tuần được thiết kế riêng, cũng như đòi hỏi khả năng xử lý những thử thách trong thế giới thực, bao gồm các kỹ năng đọc, viết và làm toán, khóa học sẽ giúp họ vượt qua các tình huống xảy ra trong xã hội và phá vỡ sự kỳ thị của mọi người xung quanh các về chứng khó đọc và viết của người lớn.





Từ một cụ bà 72 tuổi muốn đánh vần tên các cháu của mình, đến một người muốn viết thư cho vợ mình hoặc một người khác mong muốn đạt được sự thăng tiến trong công việc, mỗi học viên đều có những động lực cá nhân khác nhau để mong muốn cải thiện kỹ năng đọc, viết và làm toán của họ.

Giám đốc Phim tài liệu SBS Joseph Maxwell nói: “Mùa đầu tiên của Lost for Words đã nêu ra một vấn đề lớn ở Úc mà hầu hết mọi người đều không biết. Chương trình mùa 1 rất xúc động và giúp nâng cao sự thấu hiểu, đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về cách phim tài liệu có thể giải trí, cũng như truyền cảm hứng cho sự thay đổi lâu dài trong xã hội của chúng ta. "





Jo Medlin, Chủ tịch Hội đồng về Chứng Khó Đọc và Viết cho người lớn ở Úc cho biết: “Lost for Words phần 2 là một cột mốc quan trọng đối với khả năng đọc viết của người trưởng thành ở Úc, mang đến cơ hội nâng cao nhận thức trong cộng đồng nói chung, đồng thời cũng giúp thay đổi cuộc sống của những người tham gia dũng cảm trong chương trình. Vào Ngày Quốc tế biết đọc biết viết, điều quan trọng là cần phải thu hút sự chú ý đến thực tế là nhiều người lớn ở Úc đang hàng ngày trải qua các vấn đề về đọc viết. "



Lost for Words teachers Jo Medlin and Adam Nobilia Source: SBS



Tony De La Peña, Nhà sản xuất điều hành chương trình cho biết: “Làm việc với loạt phim này là một cơ hội mở mang tầm mắt thực sự, tận mắt chứng kiến những kỹ năng đọc viết và tính toán có thể tác động như thế nào đến cuộc sống của con người. Có một sự kỳ thị gắn liền với việc không thể đọc hoặc viết, những người mắc chứng này mang trong mình một sự xấu hổ tiềm ẩn. Qua loạt bài này, các học viên đã được các chuyên gia giúp họ trong cuộc sống hàng ngày, và từ đó tạo ra một sự tự tin hoàn toàn mới - họ thực sự bước ra khỏi lớp vào ngày cuối cùng trông giống như những người khác. Đó thực sự là một đặc ân khi được tham gia một chương trình đã làm thay đổi cuộc sống của mọi người. "







Lost for Words phần 2 được sản xuất bởi Endemol Shine Australia (một công ty của Banijay) cho đài SBS.





Lost For Words phần 2 khởi chiếu lúc 19h30 thứ Tư ngày 12 tháng 10 trên SBS và SBS On Demand, chương trình sẽ được phụ đề bằng 5 thứ tiếng, phát trực tuyến trên SBS On Demand bằng tiếng Ả Rập, tiếng Trung giản thể, tiếng Trung phồn thể, tiếng Việt và tiếng Hàn.