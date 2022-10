Những điểm du lịch Việt Nam mà người Úc không thể bỏ lỡ

Miền Bắc

Mù Cang Chải





Mù Cang Chải nằm cách Hà Nội hơn 300 km về phía Bắc, là nơi có các điểm tắm suối khoáng nóng, lễ hội và rất nhiều đặc sản thơm ngon, các phiên chợ đông đúc. Mù Cang Chải đẹp quanh năm. Cuối tháng 12 là mùa hoa đào rừng đua nở.



Sapa





Được mệnh danh là phố núi trong sương, Sapa thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến khám phá. Sapa nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam. Khí hậu ở Sapa quanh năm mát mẻ. Nơi đây có rất nhiều resort, khách sạn có vị trí đẹp, du khách có thể ngắm nhìn biển mây vào những ngày thời tiết tốt.





2 girls sitting on clouds Sapa, Vietnam Hà Giang





Là tỉnh miền núi cao ở miền Bắc nên khí hậu ở Hà Giang khá lạnh vào những ngày cuối năm. Thời gian đẹp nhất ở Hà Giang là tháng 10, 11 và 12, khi hoa tam giác mạch nở rộ hay những cánh đồng cải khoe sắc thắm. Bánh cuốn, bánh chưng gù là đặc sản của Hà Giang, du khách sẽ được thưởng thức nhiều đặc sản khi đến đây.





The Nho Que River, Ha Giang, Vietnam Road in Ha Giang, Vietnam Vịnh Hạ Long





Không còn xa lạ gì với nhiều người, Vịnh Hạ Long nổi tiếng thế giới về cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nhưng nên thơ. Đây là một địa điểm rất nhiều người Việt hải ngoại chọn đi khi về lại Việt Nam. Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, có nhiều điểm vui chơi, giải trí, khám phá hấp dẫn. Nhiều người Việt tại Úc chọn nghỉ dưỡng trên du thuyền khi đến đây, đây là cách để bạn trải nghiệm trọn vẹn nhất sự yên tĩnh của không gian mênh mông giữa những rặng núi đá tuyệt đẹp.





Tàu Diamond Princess vào Cảng Hạ Long hôm mùng 4 Tết. Source: Facebook Ninh Bình





Không chỉ thu hút đông đảo khách nước ngoài vì thiên nhiên thơ mộng, trữ tình, Ninh Bình có nhiều địa điểm du lịch được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tràng An – Tam Cốc – Bích Động là quần thể thiênnhiên tuyệt đẹp được tạo nên từ những dòng sông uốn lượn chảy qua núi đá vôi, dòng nước nơi đây xanh mát, đẹp say lòng người.



Miền Trung

Đà Nẵng





Đà Nẵng một trong những thành phố sạch và đẹp nhất tại Việt Nam, Đà Nẵng có an ninh rất tốt, nên khách du lịch hoàn toàn yên tâm khi du lịch tại đây. Nên đi du lịch Đà Nẵng vào những tháng đầu năm để tránh mưa bão. Một trong những địa điểm du lịch ở Đà Nẵng nổi tiếng bậc nhất phải nhắc đến là Bà Nà Hills. Rất nhiều du khách Úc nhận xét rằng có vô số địa điểm đẹp tựa tranh vẽ, Bà Nà Hills còn tạo được điểm nhấn với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm, ăn uống đa dạng. Hàng năm, Bà Nà Hills thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước ghé thăm.





Source: Facebook Hội An





Hội An là nơi thu hút rất nhiều khách nước ngoài hơn cả Đà Nẵng, bạn sẽ được đắm chìm vào những nét cổ kính của nhiều dãy nhà ngói xưa. Hội An có nhiều không gian ghệ thuật dân gian, nhiều lễ hội văn hoá được tổ chức quanh năm cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các món ăn ở Hội An rất ngon, đậm đà. Người Việt tại Úc khi hỏi về Việt Nam sẽ đi đâu, câu trả lời nhận được nhiều nhất luôn là: Hội An.





Hoi An ancient town Credit: wikimedia commons Huê ́





Huế là thành phố di sản văn hóa thế giới. Phương tiện di chuyển ở Huế thu hút nhiều du khách chính là xích lô. Địa điểm tham quan du lịch ở Huế vô cùng nhiều, nếu muốn đi hết thì bạn cần phải lưu trú ở Huế ít nhất 7 ngày. Ẩm thực Huế là thứ khiến nhiêu du khách muốn quay lại đây. Những quán ăn chuẩn vị người Huế thường nằm trong góc, hẻm với biển hiệu rất cũ, đơn sơ.





Ao Dai in Hue, Vietnam Ao Dai in Imperial City, Hue, Vietnam

Miền Nam

Sài Gòn





Địa điểm không thể thiếu trong các điểm du lịch. Một thành phố lộng lẫy, xa hoa trong ánh đèn của đô thị, nhưng lại vẫn lưu giữ những nét kiến trúc cổ xưa từ thời Pháp thuộc.





Firerworks in Saigon Credit: phunu.net Đồng Tháp





Đồng Tháp thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Những cánh đồng sen bao la, khung cảnh thôn quê thanh bình và những vườn hoa, cây trái rộng lớn thu hút nhiều khách du lịch. Đây cũng là vựa hoa cho Sài Gòn khi mỗi dịp Xuân về.





Chợ bán hoa tại Saigon Source: Getty / Getty Images Cần Thơ





Sự nhộn nhịp của chợ nổi vào mỗi buổi sáng sớm là điểm đặc biệt mà không thể nhầm lẫn với bất cứ đâu. Cần Thơ là điểm lý tưởng cho những ai muốn khám phá khu vực miền Tây sông nước.





Hướng về Tương lai của Đồng Bằng Sông Cửu Long Credit: báo Cần Thơ Đảo Phú Quốc





Là hòn đảo lớn nhất và xinh đẹp nhất thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường đảo Ngọc của Việt Nam. Du khách có nhiều lựa chọn khi đến đây vì Phú Quốc có đủ nhà hàng, resort ven biển thuộc hàng cao cấp và sang chảnh bậc nhất đến những khách sạn nhỏ, giá bình dân. Đây là nơi lý tưởng cho những ai thích ngắm hoàng hôn.





Sunset in Phu Quoc



Nếu bạn có ý định về Việt Nam chơi trong những ngày tới, đây là những nơi giúp bạn tham khảo và đưa ra lựa chọn cho mình. Có rất nhiều hình thức từ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch giá rẻ, du lịch sang chảnh cho bạn lựa chọn. Hãy cân nhắc và đưa ra quyết định phù hợp cho mình nhé.





