Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc phiên 2022

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã khai mạc Đại hội đồng LHQ năm 2022 bằng cách nêu bật sự cần thiết phải thúc đẩy và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững do LHQ đề ra vào năm 2015.





"Chính sự phục vụ và hành động vì nhân loại đã mang chúng ta đến với nhau ngày hôm nay. Thưa các bạn, chúng ta gặp nhau vào thời điểm nguy hiểm lớn cho thế giới của chúng ta. Xung đột và thảm họa khí hậu. Sự lầm tưởng và chia rẽ. Nghèo đói, bất bình đẳng và phân biệt đối xử. Chi phí lương thực ngày càng tăng và năng lượng, việc làm và thu nhập giảm sút. Di cư và mất trật tự hàng loạt. Và những ảnh hưởng đang diễn ra của đại dịch toàn cầu. Thiếu khả năng tiếp cận tài chính cho các nước đang phát triển để phục hồi, một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong một thế hệ."





Ông Guterres nói rằng các vấn đề của ngày hôm nay không thể để các thế hệ tương lai giải quyết.





"Mỗi hiểm họa đang đẩy các Mục tiêu Phát triển Bền vững ra xa tầm tay hơn. Và khi đối mặt với những nguy cơ đó, chúng ta khó có thể đặt các ưu tiên phát triển dài hạn của chúng ta sang một bên và để chúng cho một ngày nắng đẹp. Nhưng sự phát triển không thể chờ đợi. Việc học hành của tất cả trẻ em không thể chờ đợi. Việc làm có phẩm giá không thể chờ đợi. Bình đẳng hoàn toàn cho phụ nữ và trẻ em gái không thể chờ đợi. Chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hành động có ý nghĩa với khí hậu. Bảo vệ đa dạng sinh học. Những điều này không thể để lại cho ngày mai. Trên tất cả các lĩnh vực này, thanh niên và thế hệ tương lai đang yêu cầu có hành động. Chúng ta không thể để họ thất vọng."





Cuộc họp Đại hội đồng thường niên đang diễn ra vì nhiều quốc gia trên toàn cầu cũng đang đối mặt với tình trạng bất bình đẳng, khủng hoảng khí hậu leo thang, nguy cơ xảy ra thêm nạn đói, thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù địch ngày càng gia tăng.





Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken phát biểu tại cuộc họp, cảnh báo về những nguy cơ đối với tự do báo chí.





"Cam kết của chúng tôi, cam kết của Hoa Kỳ đối với tự do ngôn luận, tự do báo chí là không thể lay chuyển, và nó không thể dao động bởi vì đó là nền tảng của một nền dân chủ lành mạnh. Tuy nhiên, càng ngày, chúng tôi càng thấy những quyền tự do này đang bị đe dọa, bị kiểm duyệt, từ giám sát, từ luật hạn chế, từ tuyên truyền, sử dụng việc giam giữ, truy tố và bạo lực. Và chúng tôi thấy điều này hoàn toàn đúng theo nghĩa đen trên khắp thế giới. Ngay cả khi chúng tôi lên án những nỗ lực hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, chúng tôi vẫn quyết tâm làm mọi thứ chúng tôi có thể để duy trì chúng, bao gồm cả một số chương trình quan trọng do Hoa Kỳ chủ xướng mà chúng tôi sẽ có cơ hội thảo luận ngày hôm nay với các đồng nghiệp của chúng tôi để thực hiện điều đó."





Ông Blinken cũng phát biểu trước Nhóm nòng cốt LG-B-T-I bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.





"Mùa hè này, tổng thống đã ban hành một lệnh hành pháp để thúc đẩy bình đẳng cho người LGBTI+, bao gồm bằng cách chống lại cái gọi là liệu pháp chuyển đổi, hỗ trợ trẻ em và gia đình nuôi dưỡng LGBTI+, bảo vệ chăm sóc sức khỏe và các chương trình ngăn chặn việc tự tử của thanh niên. Mọi thứ chúng tôi đang làm được xây dựng dựa trên công việc của những thế hệ ủng hộ, những người đã và vẫn đang mạo hiểm rất nhiều để đưa người LGBTI+ và quyền của họ được công nhận. Và tôi phải nói rằng, khi tôi đọc lịch sử, học lịch sử ở đây để rút kinh nghiệm, tôi khá kinh ngạc trước nhiều thế hệ những người ủng hộ, những người đã làm rất nhiều để đưa chúng ta đến vị trí của ngày hôm nay."





Ông Blinken cũng phát biểu về cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaizan khiến ít nhất 200 người đã thiệt mạng kể từ khi nó bắt đầu vào ngày 13 tháng 9.





"Trong các cuộc gọi mới nhất của tôi với cả Thủ tướng (Nikol) Pashinyan và Tổng thống (Ilham) Aliyev, cả hai nhà lãnh đạo đều nói với tôi rằng họ sẵn sàng cho hòa bình. Cam kết ngoại giao bền vững, mạnh mẽ là con đường tốt nhất cho tất cả mọi người. Không có giải pháp quân sự nào về sự khác biệt giữa Armenia và Azerbaijan. Nhưng tôi nghĩ, có một con đường dẫn đến một nền hòa bình lâu bền giải quyết những khác biệt thông qua ngoại giao."





Đại sứ danh dự của Ấn Độ tại UNICEF, diễn viên Priyanka Chopra Jonas, nhấn mạnh sự cần thiết phải làm việc hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc.





"Hôm nay chúng ta gặp nhau tại một thời điểm quan trọng đối với thế giới của chúng ta, vào thời điểm mà sự đoàn kết toàn cầu quan trọng hơn bao giờ hết, khi các quốc gia tiếp tục đấu tranh từ những tác động tàn phá của đại dịch COVID-19, khi cuộc khủng hoảng khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế , khi xung đột bùng phát. Và khi nghèo đói, di dời, đói kém và bất bình đẳng phá hủy chính nền tảng của một thế giới công bằng hơn mà chúng ta đã đấu tranh trong một thời gian dài. Và như chúng ta đều biết, tất cả đều không tốt cho thế giới của chúng ta. Nhưng những điều này, khủng hoảng đã không xảy ra một cách tình cờ. Nhưng chúng có thể được khắc phục bằng một kế hoạch."





Cô Chopra Jonas kêu gọi các nước hãy hành động ngay bây giờ.





"Theo cách nói của Tổng thư ký, chúng ta không có giây phút nào để mất. Trong phòng này, là đại diện của chính các quốc gia đã ký kết các mục tiêu đó vào năm 2015. Các nhà lãnh đạo có thể biến kế hoạch đó thành hiện thực với sự hợp tác của tất cả chúng ta. Vì vậy, hôm nay là về hành động. Đó là về tham vọng. Nhưng nó cũng là về hy vọng."





Nhà thơ người Mỹ, Amanda Gorman, đã được mời đọc tác phẩm của cô trước Đại hội đồng.





"Chúng ta phải đi xa. Mặc dù trận chiến này rất khó khăn và lớn lao, mặc dù cuộc chiến này chúng ta không chọn để bảo tồn trái đất, không phải là một trận chiến quá lớn để giành chiến thắng, mà là một may mắn quá lớn để thua. Đây là sự thật cấp bách nhất, rằng con người của chúng ta chỉ có một hành tinh để gọi là nhà, và hành tinh của chúng ta chỉ có một. Chúng ta có thể chia rẽ và bị chinh phục bởi một số ít, hoặc chúng ta có thể quyết định chinh phục tương lai và nói rằng hôm nay một bình minh mới bừng sáng."