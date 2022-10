Mái ấm gia đình: Ngoại tình tư tưởng, cô đơn trong hôn nhân và lối thoát cho tâm hồn

Tâm sự thính giả

Hai vợ chồng của mình có thể gọi là “bạn cùng nhà”, vì tụi mình sống chung với nhau mà không hề có quan hệ giường chiếu, hay gần gũi. Mình hầu như không cảm thấy hứng thú gì với người bạn đời của mình, sau khi sinh con đã hơn một năm nay. Mình thì rất thích trò chuyện, chia sẻ, nhưng ảnh lại rất thô ráp, chỉ thích làm chuyện đó mà thôi, nên mình không cảm thấy gần gũi được. Ảnh làm tài xế xe tải, đi làm tối ngày.





Gần đây mình rất hay mơ về người bạn trai cũ ở Việt Nam của mình. Hai đứa mình lúc trước rất thương nhau, nhưng rồi mình qua Úc học nên cả hai cắt đứt liên lạc. Giờ ảnh vẫn chưa có vợ. Lâu lâu ảnh vẫn hỏi thăm mình trên Facebook.





Advertisement

Mình luôn mong muốn được gần gũi người yêu cũ, tưởng tượng nếu ảnh là chồng của mình thì hạnh phúc biết bao. Nhiều hôm mình thức giấc giữa đêm, thấy mình vừa ngủ vừa khóc và nhớ đến ảnh.





Như vậy là ngoại tình tư tưởng phải không? Mình không biết mình có còn yêu chồng của mình nữa không…





Nhiều khi chúng ta cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Chẳng cần lãng mạn, chẳng cần quá tham lam, chẳng cần quá đa tình, phụ nữ dễ để tâm hồn lang thang vì tổn thương trong hôn nhân. Credit: Pexels

Chuyên gia tình dục và hôn nhân, huấn luyện viên sức khỏe Ada Lê từ tổ chức Lala Day - nơi cung cấp các khóa học và dịch vụ khai vấn về cuộc sống, phát triển bản thân và gia đình là khách mời kỳ này của Mái ấm gia đình.

SBS: Trả lời cho câu hỏi của người phụ nữ này, chị Ada có cho rằng đây là ngoại tình tư tưởng? Biểu hiện của ngoại tình tư tưởng là gì?





Ada Lê: Ada có làm khảo sát nhanh trong nhóm học viên của Ada thì 90% họ trả lời là ngoại tình tư tưởng là ngoại tình.





Câu chuyện của người phụ nữ trên là hình thức ngoại tình trong tư tưởng, nó là việc nghĩ đến bước vào mối quan hệ với người đàn ông khác, ngoài chồng, người yêu của mình bao gồm và không bao gồm quan hệ tình dục.





SBS: Vì sao việc này lại xuất hiện trong đời sống hôn nhân?





Ada Lê: Ai cũng hướng tới cuộc sống no đủ & hạnh phúc, người không có tiền sẽ mơ đến nhà cao, cửa rộng, quần áo lụa là và những chuyến du lịch xa hoa.





Người chưa có con sẽ hình dung cảnh có con cái sum vầy. Người không hạnh phúc sẽ mơ tưởng đến cuộc sống lứa đôi hạnh phúc.





Việc tưởng tượng bản thân mình trong mối quan hệ với người khác cho phép mình được thoát khỏi thực tại trong chốc lát để tìm cảm giác thỏa mãn mà hiện thực họ không có được.





Trong câu chuyện của người phụ nữ cũng thể hiện rõ ràng rằng cô ấy không hòa hợp với người chồng hiện tại, nên chính vì vậy mà sự tưởng tượng mới lấp vào khoảng trống giữa cuộc hôn nhân của cô với chồng. Ada Lê

Và ngoại tình tư tưởng sẽ dễ xảy ra khi bản thân mình không thực sự hạnh phúc.





Bạn có từng xem bộ phim “The secret life of Walter Mitty” chưa? Bộ phim nói về anh chàng có cuộc sống chán òm, suốt ngày mơ tưởng về cuộc đời rất hào nhoáng.





Ai cũng gọi ảnh là “kẻ mộng mị giữa ban ngày”, nhưng khi ảnh dấn thân vào cuộc sống phiêu lưu sống động mà ảnh hằng mơ thì việc nằm mơ giữa ban ngày của ảnh dần ít đi và ảnh hết bệnh mơ màng từ hồi nào mà ảnh không hay.



Hình thức ngoại tình tư tưởng không phải là sự ham muốn về thể xác mà chỉ đơn thuần dựa trên cảm xúc. Tuy nhiên, khi những cảm xúc, tâm tư, tình cảm này cứ liên tục xuất hiện và kéo dài dai dẳng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ vợ chồng. Credit: Pexels



SBS: Có khi nào cuộc sống hôn nhân vẫn hạnh phúc, nhưng người trong cuộc vẫn mơ về một nửa khác không?





Ada Lê: Vậy thì tùy theo định nghĩa hạnh phúc mà mình đang hiểu. Sẽ có rất nhiều thời điểm trong cuộc sống hôn nhân mà cả hai bị mất kết nối với nhau, họ mất kết nối chứ không có nghĩa là họ ko còn yêu nhau.





Và lúc đó thì sự tơ tưởng đến người khác vẫn có thể xảy ra. Chúng ta có rất nhiều giai đoạn thăng trầm trong hôn nhân.





Thông thường, nguyên nhân chủ yếu làm khởi phát tình trạng ngoại tình trong tư tưởng đó chính là những rắc rối, vấn đề xảy ra trong mối quan hệ giữa vợ và chồng. Có thể giữa hai người nảy sinh những bất đồng, thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn với nhau.





Bên cạnh đó, giới khoa học cũng đã đưa ra thêm môt nguyên nhân để giải thích cho tình trạng này. Theo số liệu thống kê nhận thấy sau khoảng 2 năm chung sống với nhau thì hầu hết các cặp vợ chồng sẽ dần suy giảm hoạt chất tình yêu.





Hoạt chất này thường sẽ xuất hiện nhiều trong giai đoạn yêu đầu và dần suy giảm, đôi lúc mất hẳn sau một thời gian chung sống cạnh nhau. Ada Lê

Cũng chính vì thế mà đa số các cặp vợ chồng gắn bó lâu dài với nhau chủ yếu là vì con cái, gia đình hai bên hoặc do tình nghĩa. Một phần nữa họ sợ vào các định kiến của xã hội, sợ bị đánh giá là người không chung thủy, lăng nhăng.





Nhìn chung, khi cảm giác yêu bị suy giảm hoặc không còn tồn tại thì tình trạng ngoại tình trong tư tưởng sẽ rất dễ xuất hiện.





SBS: Có vẻ như phụ nữ ngoại tình tư tưởng nhiều hơn đàn ông chăng, vì đàn ông đã ngoại tình là ngoại tình, không có chuyện chỉ trong tư tưởng?





Ada Lê: Điều này Ada không kết luận được vì không có số liệu thống kê cụ thể. Chúng ta có cảm giác phụ nữ ngoại tình tư tưởng nhiều hơn vì họ chia sẻ nhiều hơn nam giới, nam giới kín tiếng hơn nhưng không có nghĩa họ suy nghĩ ít hơn.





SBS: Nhiều người nghĩ chỉ là ngoại tình tư tưởng thôi mà, đâu có phải là xác thịt, hay tình dục. Liệu có hại gì không?





Ada Lê: Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở suy nghĩ thì nó chẳng có hại gì cả. Nhưng Ada đôi khi vẫn sợ cả những suy nghĩ của chính mình, "Be careful of what you wish for", bạn không biết được suy nghĩ của mình thu hút điều gì đâu.





Nếu bạn chìm đắm trong tư tưởng ngoại tình đó thì nó tạo năng lượng thu hút điều đó. Bạn không ý thức được đâu, nó có thể xảy ra đấy. Vũ trụ chỉ giao những gì bạn đặt hàng, nó không phân biết tốt xấu gì đâu.





Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thường hay bao biện rằng họ hoàn toàn không ngoại tình mà đó chỉ là sự “say nắng” tạm thời đối với một người khác.





Nhưng mà ngoại tình tư tưởng lại là sự âm thầm, ngấm ngầm bên trong và phát triển theo từng ngày. Nó khiến cho chúng ta dần thay đổi nhiều về tính cách, cách đối xử đối với bạn đời của mình. Thậm chí họ có thể lạnh nhạt, thờ ơ và đối xử tệ bạc.





SBS: Trong thực tế cũng có rất nhiều các trường hợp đối xử lạnh nhạt với vợ/chồng vì tình trạng ngoại tình trong tư tưởng. Họ cảm thấy chán nản, không còn hứng thú đối với cuộc sống hôn nhân hiện tại, không chịu quan hệ tình dục, hời hợt với bạn đời. chồng con.





Chuyên gia tâm lý họ chia thành 3 mức độ từ thấp đến cao như mơ mộng, khao khát và thôi thúc.





Làm sao để dẹp bỏ những suy nghĩ này, để gắn kết đời sống gia đình, hạnh phúc lứa đôi, cụ thể là chuyện chăn gối vợ chồng?





Ada Lê: Thử xem bộ phim “The secret life of Walter Mitty” nhé, nhân vật chính sau khi giải quyết hết những vướng bận ở trong lòng thì tự nhiên bệnh mơ giữa ban ngày của ảnh cũng hết. Nên chỉ có giải quyết vấn đề cốt lõi ở thực tại thì ngoại tình tư tưởng mới hết được.





Những gì mình tưởng tượng chính là những mong muốn thầm kín nhất mà bạn đang có. Quan trọng là bạn có dũng cảm giải quyết nó không. Ada Lê

Ví dụ, khi mình ngoại tình tư tưởng mình mơ có những buổi làm tình hoang dại với người yêu. Đó chính là cái mình đang thiếu, báo động rằng đời sống chăn gối cần làm mới.





Hoặc mơ màng mình tỉnh dậy ở một nơi xa, có biển, có thiên nhiên với người tình thì bạn đang rất cần nghỉ ngơi và tạm xa rời nơi ồn ào náo nhiệt này. Hoặc mình tưởng tượng rằng mình sẽ gặp 1 người đàn ông khác trên chuyến tàu xa nào đó, hay người trò chuyện tâm đầu ý hợp, ngỡ như mình gặp được tri kỷ.





Rồi mình tưởng tượng rằng mình sẽ duy trình mối quan hệ với người đàn ông này trong bí mật, mỗi năm gặp một lần, hai người có những giây phút bên nhau mặn nồng. Đó là dấu hiệu bạn cần một người bạn tâm giao tri kỷ và một tình yêu lãng mạn, mà trong hiện tại thì hai vợ chồng bạn không tâm sự được với nhau.





Mời quý vị nhấn vào audio để nghe phỏng vấn với khách mời.