Ngày càng có thêm lời kêu gọi Úc giúp đỡ các nước bị ảnh hưởng do biển đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu luôn được quan tâm hàng đầu trong các chương trình nghị sự toàn cầu, đặc biệt là trong tuần này.





Tại Âu châu đã có những đợt nắng nóng, lũ lụt kinh hoàng ở Pakistan và hạn hán kéo dài ở Trung Quốc, vùng Sừng Phi châu và Hoa Kỳ.





Đối với Liên hiệp quốc, những thảm họa này là cái giá mà chúng ta phải trả, cho chính sách không thân thiện với môi trường.





Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres cho biết.





“Chúng ta giảm gấp đôi chứng nghiện nhiên liệu hóa thạch này, ngay cả khi các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn nhanh chóng và ngay cả khi chúng tôi biết được cách chữa trị".





"Các nhà lãnh đạo của chúng ta đã cam kết trong thỏa thuận Paris, khi hạn chế nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1,5 độ, cũng như xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu".





"Năm nay Hoa Kỳ trong Phúc trình Khoa học cho thấy, chúng ta đang đi chệch hướng”, Antonio Guterres.





Trong khi đó nước Úc được khuyến khích đóng vai trò tích cực trong việc ngăn chặn thảm họa tiếp theo.





Cựu Tổng Thống của quốc gia Kiribati và cựu Tổng Thống của Palau, ông Tommy Remengesau Junior, đã gặp các dân biểu Úc trong tuần này ở Canberra.





Ông Anote Tong của Kiribati nói rằng, luật lệ mới đây của Úc về mục tiêu phát thải khí nhà kính là 43% vào năm 2030, là không đủ.





“Điều chúng ta phải hiểu là, biến đổi khí hậu sẽ không được giải quyết chỉ bằng cách giải quyết lượng khí thải trong nước của Úc".





"Đó là về lượng khí thải toàn cầu và trừ khi chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó, với tư cách là một cộng đồng toàn cầu bao gồm cả sự đóng góp của Úc, bằng không chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề”, Anote Tong.



“Với việc chính phủ mới ở Úc cam kết đối với biến đổi khí hậu, chúng tôi hy vọng họ sẽ đóng một vai trò quan trọng trên toàn cầu và họ hãy nhớ kết nối về khí hậu với tình trạng công bằng giới tính”, Farah Kabir.

Hiện nay, hai tổ chức then chốt là Oxfam và ActionAid Australia hy vọng, sẽ tăng thêm áp lực lên chính phủ Úc trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra.





Hai tổ chức đã công bố một báo cáo kêu gọi Úc gia tăng các cam kết tài chính, trước khi Liên Hiệp Quốc tổ chức cuộc họp về khí hậu vào tháng 11, tại Ai Cập.





Oxfam và ActionAid muốn Úc gia tăng cam kết lên 3 tỷ Mỹ Kim.





Họ nói rằng nguồn tài trợ cho khí hậu của Úc, hiện chỉ bằng 1 phần 10 trong số phần đóng góp công bằng quốc tế của họ.





Bà Melissa Bungcaras, Trưởng nhóm Tư pháp về Khí hậu của Oxfam cho biết, việc gia tăng tài trợ là một cách để sửa chữa mối quan hệ của nước này với khu vực Thái Bình Dương, nơi mà biến đổi khí hậu là một cuộc khủng hoảng hiện tại.





“Tôi nghĩ trong một số năm qua, các quốc gia ở Thái Bình Dương tự hỏi nước Úc đã ở đâu về vấn đề biến đổi khí hậu, bởi vì chúng tôi thực sự đã thiếu trong hành động, đặc biệt là tại các hội nghị này".





"Tôi nghĩ rằng Úc phải thực sự tiến lên và cho thấy, cam kết của nước nầy thực sự quan trọng đối với mối quan hệ đó”, Melissa Bungcaras.





Trong khi đó bà Bungcaras nói rằng, chi tiêu nhiều hơn cho biến đổi khí hậu, sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.





Bà cho biết họ cần phải được ưu tiên.





“Họ không chỉ nằm trong số những người dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu, mà vai trò của họ trong xã hội có nghĩa là họ thường không được ưu tiên tiếp cận tài chính và các nguồn lực khá,c để thích ứng với các tác động của khí hậu. Trong khi đó chính hệ thống cũng không được thiết lập, để ưu tiên nhắm vào nhu cầu của họ”, Melissa Bungcaras.





Trong khi đó bà Farah Kabir, là giám đốc quốc gia của ActionAid ở Bangladesh.





Bà nói rằng, biến đổi khí hậu đang có tác động trực tiếp đến cuộc sống của phụ nữ và bé gái ở đó.





Tổ chức nầy ghi nhận, các trường hợp thanh thiếu niên bị buộc thôi học và kết hôn sớm do sắp đặt, tất cả là do biến đổi khí hậu, do sự nóng lên toàn cầu khiến thu nhập và sinh kế bị cạn kiệt.





“Những cô gái này đang sinh non, ý tôi là họ chỉ 13 hoặc 15 tuổi và đây là lúc họ nên đi học".





"Họ không nên kết hôn và họ cũng không biết làm thế nào để đối phó với cuộc sống của một phụ nữ đã có gia đình".





"Do đó, ở đó cũng có bạo lực trên cơ sở giới tính nữa”, Farah Kabir.





Tổ chức Action Aid hy vọng, đạo luật phát thải gần đây được Quốc hội Úc thông qua, là một dấu hiệu cho thấy họ muốn đi đúng hướng.