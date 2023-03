Sgaawaay K'uuna

Film, Drama, Drama

1h 37m 2018 English Expires in 2 weeks

Play Sgaawaay K'uuna 1h 37m

After a tragic accident, an anguished man retreats deep into the forest where he becomes a `wild man'.

Country : Canada Directors : Gwaai Edenshaw, Helen Haig-Brown Cast : Tyler York, Adeana Young, Greg Brown, Zachary Collison, Sam Derrick-York, Xiila Taayii Guujaaw, Sphenia Jones, Trey Rorick, Willy Russ, Brandon Kallio, Harold Williams, Vernon Albert Amos Williams Advice : Adult themes and/or dangerous stunts