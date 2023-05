Stage 7 - Live Stream - Criterium du Dauphine 2023

Live in 1 week Starts at 11:10am on Saturday 10 June

All the live action from Stage 7 of the 2023 Criterium du Dauphine, as the peloton take on a 148km route from Porte-de-Savoie to the Col de la Croix de Fer-Saint Sorlin.