Criterium Du Dauphine 2023 : Season 2023 Episode 3 Criterium Du Dauphine 2023 Stage 3

Sport, Cycling

2h 15m

Play Criterium Du Dauphine 2023 Stage 3 2h 14m

The third stage offers the sprinters a chance to contest a victor after travelling 191.3 kilometres from Monistrol-sur-Loire to Le Coteau.