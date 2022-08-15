Living Black (Arabic): Season 2022 Episode 19
Living Black (Arabic): Western Australia's 'Cultural Genocide'

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35m2022English
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Living Black (Arabic): Western Australia's 'Cultural Genocide'
35m

"إبادة جماعية ثقافية" في غرب أستراليا كان من المفترض بالقوانين الجديدة الخاصة بحماية تراث السكان الأصليين في غرب أستراليا أن تمنع تدمير المواقع المقدسة، لكنَّ المالكين التقليديين يقولون إن القوانين لا تذهب بعيداً بما يكفي، ما يؤدي إلى عملية "إبادة جماعية ثقافية".

Languages:
English, Arabic Subtitles
Country:
Australia
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