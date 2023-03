Bedevil

Thriller

1h 27m 1993 English

Play Bedevil 1h 27m

A trilogy of supernatural stories that traverse the outback to the city and Australia's Indigenous-Anglo divide.

Subtitles : English Country : Australia Director : Tracey Moffatt Cast : Diana Davidson, Tracey Moffatt, Lex Marinos, Jack Charles, David "Banula" Marika, Pauline McLeod, Dina Panozzo, Auriel Andrews, Riccardo Natoli, Pinau Ghee, Mawuyul Yanthalawuy, Les Foxcroft, Cecil Parkee, Patricia Hardy, Debai Baira Advice : Adult themes and/or dangerous stunts