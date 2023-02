Samson & Delilah

Drama, Romance, Film, Romance

1h 37m 2009 English

Play Samson & Delilah 1h 37m

Two 14-year-old indigenous children escape their dreary petrol-sniffing existence by stealing a car and heading to Alice Springs.

Country : Australia Director : Warwick Thornton Cast : Marissa Gibson, Mitjili Napanangka Gibson, Scott Thornton, Matthew Gibson, Peter Bartlett, Noreen Robertson Nampijinpa, Kenrick Martin, Fiona Gibson, Morgaine Wallace, Tony "Brownie" Brown, Patricia Shelper, Rona McDonald, Jessica Sanderson, Dylan McDonald, Rowan McNamara Advice : Adult themes and/or dangerous stunts, Drug references and/or drug use, Coarse language, Violence