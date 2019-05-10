ዶ/ር እማዬነሽ ስዩም - የእናቶች ቀን 2019

SBS AmharicOther ways to listen ዶ/ር እማዬነሽ ስዩም - የእናቶች ቀን 2019Play14:33SBS AmharicOther ways to listen Dr Emayenesh Seyoum Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (26.64MB)Published 10 May 2019 at 1:32pmBy Martha TsegawSource: SBS ዶ/ር እማዬነሽ ስዩም፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ሕብረት ፕሬዚደንት፤ አውስትራሊያ ውስጥ በየዓመቱ በወርኃ ሜይ ስለሚከበረው የእናቶች ቀንና የሴቶችን ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።Published 10 May 2019 at 1:32pmBy Martha TsegawSource: SBSShareLatest podcast episodes"የሙዚቃዬ መነሻዬ አስቴር አወቀ ናት፤ከሙዚቃ መቼም አልለይም"ድምፃዊት ስንታየሁ በላይወጣት ድምፃዊት ስንታየሁ በላይ፤ከፋና ራያ የባሕል ቡድን እስከ "ፀደይ" ገሚስ አልበም"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ