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ዶ/ር እማዬነሽ ስዩም - የእናቶች ቀን 2019

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Emayenesh Seyoum Mother's Day 2019

Dr Emayenesh Seyoum Source: AAP

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Published 10 May 2019 at 1:32pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ዶ/ር እማዬነሽ ስዩም፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ሕብረት ፕሬዚደንት፤ አውስትራሊያ ውስጥ በየዓመቱ በወርኃ ሜይ ስለሚከበረው የእናቶች ቀንና የሴቶችን ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 10 May 2019 at 1:32pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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