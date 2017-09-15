Interview with Singer Fasil Demoz

Interview with Singer Fasil DemozPlay04:07Fasil Demoz Source: SBS AmharicGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (1.89MB) ድምፃዊ ፋሲል ደሞዝ፤ ሴፕቴምበር 16 በቪክቶሪያ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር አማካኝነት ሜልበርን ውስጥ በሚካሄደው የአዲስ ዓመት መቀበያ ዝግጅት ላይ ስለ ሚያቀርበው የሙዚቃ ድግሱ ይናገራል።ShareLatest podcast episodesአዲስ የተቋቋመው ብሔራዊ ፀረ ሙስና ኮሚሽን “ፍርሃት አልባና ፍትሕዊ” ሆኖ እንደሚሠራ አስታወቀበኢትዮጵያ በ2022 ብቻ ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች በረሃብና ከረሃብ ጋር በተያያዙ በሽታዎች ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተገለጠየናይዶክ ሳምንት ክብረ በዓል በአገረ አውስትራሊያየነባር ዜጎች ሚኒስትር አውስትራሊያውያን በድምፅ ለፓርላማ ሕዝበ ውሳኔ የይሁንታ ድምፃቸውን እንዲቸሩ ጠየቁ