السعودية تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلنت السعودية السبت تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية التي أضافت أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

Saudia Arabia

Source: AP / Saudi Press Agency via AP

النقاط الرئيسية
  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد من خلال مكالمة هاتفية بالرئيس فولوديمير زيلينسكي الموقف الداعم كل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة
  • حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستقدمها السعودية لأوكرانيا
  • تعرضت السعودية لانتقادات من واشنطن بعد أن وافقت منظمة "أوبك" التي تقودها المملكة على خفض كبير للإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين
أكد ولي العهد السعودي خلال المكالمة "موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة"، بحسب الوكالة.

ولعبت السعودية الشهر الماضي دورا مفاجئا في تسهيل تبادل أسرى حرب بين موسكو وكييف.

ومع ذلك فإن الحرب في أوكرانيا أججت التوتر بين الولايات المتحدة والسعودية بعد أن قاومت الأخيرة ضغوطا لزيادة إنتاج النفط بهدف التخفيف من أزمة الطاقة الناتجة عن النزاع الدامي.

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وتعرضت السعودية لانتقادات من واشنطن بعد أن وافقت منظمة "أوبك" التي تقودها المملكة على خفض كبير للإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة.

واتهمت واشنطن "أوبك بلاس" بالانحياز لموسكو، والأربعاء هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن السعودية ستواجه "عواقب" بسبب هذا القرار.

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نشر في: 15/10/2022 3:17pm
تقديم: AFP - SBS
المصدر: SBS