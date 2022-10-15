السعودية تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

النقاط الرئيسية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد من خلال مكالمة هاتفية بالرئيس فولوديمير زيلينسكي الموقف الداعم كل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة

حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستقدمها السعودية لأوكرانيا

تعرضت السعودية لانتقادات من واشنطن بعد أن وافقت منظمة "أوبك" التي تقودها المملكة على خفض كبير للإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين

أكد ولي العهد السعودي خلال المكالمة "موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة"، بحسب الوكالة.





ولعبت السعودية الشهر الماضي دورا مفاجئا في تسهيل تبادل أسرى حرب بين موسكو وكييف.





ومع ذلك فإن الحرب في أوكرانيا أججت التوتر بين الولايات المتحدة والسعودية بعد أن قاومت الأخيرة ضغوطا لزيادة إنتاج النفط بهدف التخفيف من أزمة الطاقة الناتجة عن النزاع الدامي.





Advertisement

وتعرضت السعودية لانتقادات من واشنطن بعد أن وافقت منظمة "أوبك" التي تقودها المملكة على خفض كبير للإنتاج مع روسيا وحلفاء آخرين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الطاقة.





واتهمت واشنطن "أوبك بلاس" بالانحياز لموسكو، والأربعاء هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بأن السعودية ستواجه "عواقب" بسبب هذا القرار.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



