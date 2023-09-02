مصرع 1205 أشخاص على الطرق الأسترالية في الأشهر الـ 12 الماضية

بعد ارتفاع عدد الحوادث المميتة عبر الطرق الأسترالية، يكشف بحث جديد عن بعض المخاطر التي يتعرض لها السائقون في المناطق الريفية.



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يُظهر البحث الذي أجرته المؤسسة الأسترالية للسلامة على الطرق، أو A-R-S-F، أن ما يقرب من ثلثي [[65 في المائة]] من حوادث الطرق المميتة في نيو ساوث ويلز تحدث على الطرق الريفية، على الرغم من أن ثلثي [[34 في المائة]] فقط من السائقين المقيمين في المناطق الإقليمية.





وجدت الدراسة، التي استجوبت 1005 سائقين، أن 38 في المائة من سائقي نيو ساوث ويلز يعترفون علناً بخرق قواعد الطريق عند السفر على الطرق الريفية، والانزلاق إلى عادات سيئة مثل القيادة بتجاوز الحد الأقصى للسرعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وعبور الطريق. خط مزدوج.





يقول مؤسس A-R-S-F والرئيس التنفيذي لها، راسل وايت، إنه يشعر بالقلق أيضًا بشأن 21 في المائة من المشاركين الذين أفادوا بأنهم يكافحون من أجل الحفاظ على التركيز أثناء القيادة على الطرق الريفية بسبب الإرهاق.



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"يحتاج الأستراليون إلى التوقف عن القيادة بسبب النعاس خاصة في المناطق الإقليمية حيث توجد أشياء مثل السرعة العالية والمخاطر الإضافية ومساحات أطول من الطريق. كل هذا يزيد من خطر حدوث خطأ ما، وفي كثير من الأحيان عندما يحدث ذلك يمكن أن تكون المساعدة بعيدة المنال."





وتظهر أحدث البيانات أن 1205 أشخاص لقوا حتفهم على الطرق الأسترالية في الأشهر الـ 12 حتى 30 حزيران يونيو 2023، بزيادة قدرها 3.2 في المائة عن العام السابق.



