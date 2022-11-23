10 حقائق طريفة ومثيرة للدهشة قد لا تعرفها عن قطر

اكتملت رحلة قطر التي استمرت 12 عامًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.



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أصبحت قطر أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف البطولة الأغلى على مستوى العالم.





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منحت منظمة الفيفا قطر شرف الاستضافة في عام 2010، وقد ثبت أن هذا الاختيار مثير للجدل منذ ذلك الحين.





أصبحت مزاعم الفساد ومعاملة العمال المهاجرين وقوانين الشرطة القطرية التي تستهدف أفراد مجتمع الميم المحليين محط أنظار المجتمع الدولي في الوقت الراهن. ولكن إليك بعض المعلومات والحقائق الطريفة التي قد لا تعرفها عن قطر.





1. البلد بأكمله أصغر من سيدني





قطر دولة صغيرة وأصغر دولة تستضيف كأس العالم على الإطلاق.





تبلغ مساحة قطر حوالي 11,586 كيلومتر مربع، مما يعني أنها أصغر من سيدني (12,368 كيلومتر مربع)، ولكن أكبر من ملبورن (9,990 كيلومتر مربع).



Source: SBS تبلغ مساحة قطر الإجمالية 0.15% فقط من مساحة أستراليا التي تبلغ 7,741,220 كيلومتر مربع.



2. أمير قطر لم يكن الوريث الأول للعرش

تولى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حاكم قطر البالغ من العمر 42 عامًا، منصب أمير قطر عام 2013 بعد أن تنازل والده الشيخ حمد عن العرش.





ولم يكن الشيخ تميم في الواقع الخيار الأول لوالده كخليفة لكنه أصبح الوريث الفعلي في عام 2003 بعد أن تخلى شقيقه الأكبر الشيخ جاسم عن مطالبته بالعرش.



Source: SBS تلقى الشيخ تميم تعليمه في المملكة المتحدة، وتخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست وله ثلاث زوجات و13 ولداً، وزوجته الأولى هي ابنة عمه.





3. تعداد الرجال 3 أضعاف النساء





لدى قطر أدنى نسبة من النساء في جميع أنحاء العالم، حيث تبلغ نسبة الإناث واحد فقط من كل أربعة أشخاص في الدولة (25.04 %).



Source: SBS ويرجع هذا التفاوت إلى النمو السكاني في قطر في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 615 ألف شخص فقط في عام 2001 إلى أكثر من 3 ملايين شخص حالياً.





كان هذا النمو مدفوعاً بمهاجرين شباب معظمهم من الذكور الذين توافدوا على قطر بحثًا عن فرص عمل مع العلم أن 15% فقط من سكان البلاد هم مواطنون قطريون.



4. تجنب القبلات والاشارات البذيئة!





في حين أن الشعب القطري معروف بحسن ضيافته وترحابه، إلا أن هناك أيضًا قوانين وأعراف اجتماعية صارمة.





البلد مسلم ومحافظ للغاية، لذا فإن المشاهد التي تعتبر خادشة للحياء، بما في ذلك مسك الأيدي والتقبيل علنا يعد غير مقبول اجتماعياً.



Source: SBS ويعاقب القانون على الشتائم والحركات البذيئة، ولا سيما رفع الإصبع الأوسط. وقد يؤدي تصوير المواقع الحساسة والسكان المحليين، وخاصة النساء، إلى التعرض للمساءلة القانونية.



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5. لا وجود للهجرة الداخلية





شهد الوباء ارتفاعًا في عدد الأشخاص الذين يقومون بهجرة داخلية في أستراليا - من المدن إلى المناطق الريفية. لكن في قطر، هذا الخيار غير موجود، فالجميع يعيش في المدينة.



Source: SBS لا يوجد في البلد الصحراوي أرض صالحة للزراعة تقريبًا، ولا توجد به غابات، ويعيش جميع السكان في المناطق الحضرية، ومعظمهم في العاصمة الدوحة (موطن أكثر من 90 في المائة من سكان البلاد).





6. الدوحة من أكثر المدن أمانًا في العالم





تم تصنيف العاصمة القطرية الدوحة على الدوام كواحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم.



Source: SBS وفقًا لقاعدة بيانات Numbeo's 2022 والتي تقدر المستوى العام للجريمة في مدينة معينة بناءً على استطلاعات من زوار موقعها على الإنترنت، تعد الدوحة ثاني أكثر المدن أمانًا في العالم، بعد أبوظبي وقبلها سان سيباستيان في إسبانيا.





7. قطر ليست دولة "حرة"





وفقًا لتقرير مؤسسة فريدوم هاوس لعام 2022، فإن قطر كدولة تم تصنيفها على أنها "ليست حرة"، حيث بلغ "معدل الحرية" 25 نقطة من أصل 100 نقطة في عام 2022.





سجلت قطر 7 من إجمالي 40 نقطة في مجال الحقوق السياسية و18 نقطة من إجمالي 60 نقطة للحريات المدنية.



Source: SBS أصبحت قطر دولة مستقلة في عام 1971، ومنذ ذلك الحين يحكمها أمراء يتحدرون من أسرة آل ثاني. وقبل ذلك التاريخ، كانت محمية بريطانية منذ عام 1916.





الأمير هو الملك ورئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة والضامن للدستور.





8. الدولة المالكة لإحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم





تصل شبكة الجزيرة الإعلامية إلى أكثر من 270 مليون أسرة في أكثر من 140 دولة ومقرها قطر.





انطلقت قناة الجزيرة العربية عام 1996، وتبعتها قناة الجزيرة الإنجليزية عام 2006.



Source: SBS ومع ذلك، فإن "تغطية القضايا السياسية المحلية لا يزال يمثل تحدياً حقيقياً للصحفيين" في قطر، وفقاً لمراسلون بلا حدود.





وتصف الجزيرة نفسها بأنها "مؤسسة إخبارية مستقلة تمولها الحكومة القطرية جزئياً".



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9. أموال وموارد هائلة





قطر من أغنى دول العالم، وقد أنفقت أموالاً طائلة على كأس العالم، حيث تجاوزت التقديرات 330 مليار دولار.



Source: SBS وفقًا للبنك الدولي، تعد قطر رابع أغنى دولة في العالم بعد لوكسمبورغ وسنغافورة وأيرلندا.





تدين قطر بالكثير من ثروتها لمواردها الطبيعية، حيث تم اكتشاف النفط في عام 1939، تلاه الغاز الطبيعي بعد ذلك بنحو 30 عامًا.





10. كل الطرق تؤدي إلى كأس العالم





خلال كأس العالم ستكون هناك مباريات لكرة القدم فقط في قطر.



Source: SBS ستؤدي جميع الطرق إلى الملاعب، وسيتم إغلاق المدارس، وسيتم اعتماد العمل من المنزل ولن يُسمح بمرور المركبات الخاصة على الطرق.





سيستمر عمل المواصلات العامة وستكون مجانية للجميع ببطاقة هوية مشجع Hayya.





ومن المتوقع أن يزور قطر حوالي 1.2 مليون شخص لحضور مباريات كأس العالم.





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