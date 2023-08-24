الحكم على مديرة مدرسة بالاعتداء الجنسي على طالبات بعد 15 عاماً على فرارها من أستراليا

النقاط الرئيسية: هربت مالكا من البلاد عندما ظهرت الشكاوى في البداية في عام 2008

تمت ملاحقة مالكا من قبل نظامي العدالة الأسترالي والإسرائيلي

أدينت مالكا بـ 18 تهمة من أصل 27 تهمة

قبل اثني عشر عامًا، أدلت ثلاث شقيقات من ملبورن ببيانات للشرطة حول الاعتداء الجنسي عليهن من قبل مديرة مدرستهن السابقة.





لم تنكر مالكا ليفر، البالغة من العمر 56 عامًا، التهم طوال المحاكمة فحسب، بل هربت من البلاد عندما ظهرت الشكاوى في البداية في عام 2008.





تعود المزاعم إلى فترة كانت فيها الأخوات داسي إرليش وإيلي سابر ونيكول ماير طالبات ومعلمات دراسات دينية مبتدئات في مدرسة Adass Israel بين عامي 2003 و 2007.





تمت ملاحقة مالكا من قبل نظامي العدالة الأسترالي والإسرائيلي ولكنها أمضت سنوات في الطعن في تسليمها إلى أستراليا لمواجهة التهم العالقة.



The judicial process to have Malka Leifer extradited to Australia was drawn out, with progress slow due to complications with ongoing appeals. Source: AAP / Mahmoud Illean في أبريل، أدينت مالكا 18 تهمة من أصل 27 تهمة، تتعلق جميعها بالاعتداء على إرليش وسابر.





طريق تحقيق العدالة لم يكن سهلا لكن في النهاية سيتم الحكم على مالكا بتهمة الاعتداء على الأختين يوم الخميس.



مدرسة أداس إسرائيل

هربت مالكا من أستراليا إلى إسرائيل في عام 2008 عندما ظهرت مزاعم حول اعتداءها على الطلاب في مدرستها.





يُزعم أن مالكا هربت باستخدام تذكرة طائرة دفعت ثمنها مدرسة أداس وقد أعادت شرطة فيكتوريا فتح تحقيق في سلوك أولئك الذين ساعدوها في ذلك الوقت.



The Adass Israel school in Elsternwick where Malka Leifer was principal. Source: Getty / Darrian Traynor المدرسة هي جزء من مجتمع Adass Israel اليهودي الأرثوذكسي المتشدد في ملبورن.





وفقًا لـ فيلم وثائقي صنعته SBS عن الطائفة المنغلقة التي كانت تضم حوالي 2000 شخص في عام 2016 فإن الطائفة تحاول الحفاظ على الطقوس القديمة الخاصة بها من خلال الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان.



تسليم مالكا ليفر إلى أستراليا

قدمت الحكومة الأسترالية طلبًا إلى إسرائيل في عام 2013 لتسليم مالكا حتى تتمكن من مواجهة 74 تهمة وجهتها إليها شرطة فيكتوريا.





تم القبض على مالكا لأول مرة في إسرائيل في عام 2014 ووضعت تحت الإقامة الجبرية، فقط ليتم إطلاق سراحها بشرط أن تخضع لتقييمات نفسية.





ومع ذلك، بعد تحقيق سري مستقل أثبت أنها كانت تتظاهر بمرض عقلي وتستمر في حياتها كالمعتاد، وتم اعتقال مالكا مرة أخرى في عام 2018.



Melbourne sisters Elly Sapir, Dassi Ehrlich and Nicole Meyers travelled to Jerusalem to attend court where Malka Leifer's possible extradition was being considered. Source: AAP / ABIR SULTAN منذ ذلك الوقت، تم الإفراج عنها بكفالة وإعادة سجنها عدة مرات عبر عملية استئناف مطولة.





وفي عام 2019، شهدت قضيتها استدعاء نائب وزير الصحة الإسرائيلي ياكوف ليتزمان للاستجواب من قبل الشرطة الإسرائيلية.





وقد كانت هناك شكوك بأنه لعب دورًا في عرقلة تسليم مالكا.





قدمت مالكا استئنافها الأخير في ديسمبر 2020 ولكنه رفض وحينها وافق وزير العدل الإسرائيلي أخيرًا على تسليمها.



في يناير 2021، بعد أكثر من عقد من الفرار إلى إسرائيل، تم تسليم مالكا إلى أستراليا.



