الحكم على مديرة مدرسة بالاعتداء الجنسي على طالبات بعد 15 عاماً على فرارها من أستراليا

أُدينت ليفر بـ 18 تهمة من أصل 27 تهمة، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

A montage featuring the scales of justice, a County Court building and an artists sketch of Malka Leifer in court.

Malka Leifer will learn her fate when she is sentenced for the sexual abuse of two sisters that occurred more than a decade ago. Source: SBS / AAP/Getty

النقاط الرئيسية:
  • هربت مالكا من البلاد عندما ظهرت الشكاوى في البداية في عام 2008
  • تمت ملاحقة مالكا من قبل نظامي العدالة الأسترالي والإسرائيلي
  • أدينت مالكا بـ 18 تهمة من أصل 27 تهمة
قبل اثني عشر عامًا، أدلت ثلاث شقيقات من ملبورن ببيانات للشرطة حول الاعتداء الجنسي عليهن من قبل مديرة مدرستهن السابقة.

لم تنكر مالكا ليفر، البالغة من العمر 56 عامًا، التهم طوال المحاكمة فحسب، بل هربت من البلاد عندما ظهرت الشكاوى في البداية في عام 2008.

تعود المزاعم إلى فترة كانت فيها الأخوات داسي إرليش وإيلي سابر ونيكول ماير طالبات ومعلمات دراسات دينية مبتدئات في مدرسة Adass Israel بين عامي 2003 و 2007.

تمت ملاحقة مالكا من قبل نظامي العدالة الأسترالي والإسرائيلي ولكنها أمضت سنوات في الطعن في تسليمها إلى أستراليا لمواجهة التهم العالقة.
Malka Leifer being led into court in handcuffs.
The judicial process to have Malka Leifer extradited to Australia was drawn out, with progress slow due to complications with ongoing appeals. Source: AAP / Mahmoud Illean
في أبريل، أدينت مالكا
18 تهمة من أصل 27 تهمة، تتعلق جميعها بالاعتداء على إرليش وسابر.

طريق تحقيق العدالة لم يكن سهلا لكن في النهاية سيتم الحكم على مالكا بتهمة الاعتداء على الأختين يوم الخميس.

مدرسة أداس إسرائيل

هربت مالكا من أستراليا إلى إسرائيل في عام 2008 عندما ظهرت مزاعم حول اعتداءها على الطلاب في مدرستها.

يُزعم أن مالكا هربت باستخدام تذكرة طائرة دفعت ثمنها مدرسة أداس وقد أعادت شرطة فيكتوريا فتح تحقيق في سلوك أولئك الذين ساعدوها في ذلك الوقت.
The outside of Adass Israel school in Elsternwick.
The Adass Israel school in Elsternwick where Malka Leifer was principal. Source: Getty / Darrian Traynor
المدرسة هي جزء من مجتمع Adass Israel اليهودي الأرثوذكسي المتشدد في ملبورن.

وفقًا لـ
فيلم وثائقي صنعته SBS عن الطائفة المنغلقة
التي كانت تضم حوالي 2000 شخص في عام 2016 فإن الطائفة تحاول الحفاظ على الطقوس القديمة الخاصة بها من خلال الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان.

تسليم مالكا ليفر إلى أستراليا

قدمت الحكومة الأسترالية طلبًا إلى إسرائيل في عام 2013 لتسليم مالكا حتى تتمكن من مواجهة 74 تهمة وجهتها إليها شرطة فيكتوريا.

تم القبض على مالكا لأول مرة في إسرائيل في عام 2014 ووضعت تحت الإقامة الجبرية، فقط ليتم إطلاق سراحها بشرط أن تخضع لتقييمات نفسية.

ومع ذلك، بعد تحقيق سري مستقل أثبت أنها كانت تتظاهر بمرض عقلي وتستمر في حياتها كالمعتاد، وتم اعتقال مالكا مرة أخرى في عام 2018.
Three women stand in front of the District Court of Jerusalem.
Melbourne sisters Elly Sapir, Dassi Ehrlich and Nicole Meyers travelled to Jerusalem to attend court where Malka Leifer's possible extradition was being considered. Source: AAP / ABIR SULTAN
منذ ذلك الوقت، تم الإفراج عنها بكفالة وإعادة سجنها عدة مرات عبر عملية استئناف مطولة.

وفي عام 2019، شهدت قضيتها استدعاء نائب وزير الصحة الإسرائيلي ياكوف ليتزمان للاستجواب من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وقد كانت هناك شكوك بأنه لعب دورًا في عرقلة تسليم مالكا.

قدمت مالكا استئنافها الأخير في ديسمبر 2020 ولكنه رفض وحينها وافق وزير العدل الإسرائيلي أخيرًا على تسليمها.
في يناير 2021، بعد أكثر من عقد من الفرار إلى إسرائيل، تم تسليم مالكا إلى أستراليا.

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نشر في: 24/08/2023 10:59am
By Aleisha Orr
المصدر: SBS
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