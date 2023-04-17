وفاة 16 شخصا وإصابة تسعة جراء حريق في دبي

توفي 16 شخصًا وأصيب تسعة آخرون في حريق اندلع السبت في مبنى سكنيّ يقع في منطقة شعبيّة في دبي، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان الأحد.

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اندلع الحريق ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش آلاف العمّال، معظمهم من آسيا وإفريقيا.

النقاط الرئيسية
  • لقي 16 شخصاً مصرعهم وأصيب تسعة آخرون في حريق اندلع في مبنى سكني يقع في منطقة شعبية في دبي
  • يعيش في هذه المنطقة آلاف العمال معظمهم من آسيا وإفريقيا
  • أفادت تقارير إعلامية بأن من بين الضحايا أربعة هنود وثلاثة باكستانيين وكاميروني واحد وسوداني واحد ومواطن من غرب إفريقيا
نُقل عن المتحدث باسم الدفاع المدني في دبي قوله إن "حادث الحريق الذي وقع في بناية سكنية في منطقة الراس في دبي ظهر أمس (السبت)، أسفر عن وفاة 16 شخصاً وإصابة 9 أشخاص".

واندلع الحريق ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش آلاف العمّال، معظمهم من آسيا وإفريقيا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن من بين الضحايا أربعة هنود وثلاثة باكستانيين وكاميروني واحد وسوداني واحد ومواطن من غرب إفريقيا.

ويشكل الأجانب العدد الأكبر من المقيمين في دبي.
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وأوضح المتحدث أنه تمّت السيطرة على الحريق خلال ساعتين تقريبًا علمًا أن "حجم الحادث (كان) متطورًا" ما استدعى تعبئة مركزي إطفاء إضافيين "للدعم والإسناد".

وقال "أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة".

وطوّقت الشرطة المداخل المحيطة بالمبنى الأبيض الواقع في منطقة تكثر فيها المتاجر ومحلات تصفيف الشعر ومطاعم "طعام الشارع".

وقد يصل عدد سكان الأبنية المنخفضة الارتفاع في دبي إلى عشرة أو 15 شخصًا في كل شقّة.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.
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ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.

وتابع البيان "تواصل الجهات المعنية التحقيق للوقوف على كامل ملابسات الحادث".

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نشر في: 17/04/2023 12:27pm
المصدر: AFP