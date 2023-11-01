الخارجية تؤكد اخلاء 20 أسترالياً من غزة عبر معبر رفح

أكثر من 60 استراليا مازالوا عالقين في غزة بانتظار السماح لهم بالمغادرة

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People waiting to cros the border from Gaza into Egypt. Source: AAP / Haitham Imad/EPA

أكدت الخارجية الاسترالية عبور عشرين استراليا وثلاثة اشخاص مسجلين على قوائمها من غزة الى مصر عبر معبر رفح الحدودي.

وما زال حوالي ستين استراليا عالقون في غزة بانتظار السماح لهم بعبور المعبر باتجاه مصر.

هذا وأكدت مصادر مصرية عبور 335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة عبر رفح الأربعاء بالاضافة الى 76 جريحا فلسطينيا .

وبحسب ما ورد، سيتم السماح لحوالي 7500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة غزة على مدار أسبوعين تقريبًا، مع إتاحة مطار العريش لنقل الأشخاص جوًا.
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عشرات الأستراليين عالقون في غزة والحكومة تحثهم على التوجه إلى معبر رفح

وكانت الخارجية الاسترالية الاستراليين نصحت الاستراليين العالقين في غزة بالتوجه الى معبر رفح الحدودي بعد تأكيد السماح للجرحى وحاملي الجوازات الاجنبية بالمرور عبر المعبر للمرة الاولى منذ بدء الحرب وفق اتفاق توسطت فيه قطر بين حماس واسرائيل ومصر وبرعاية امريكية.

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نشر في: 2/11/2023 7:41am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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