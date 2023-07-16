كارثة انسانية تسفر عن مصرع 26 شخصا في كوريا الجنوبية

لقي 26 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية.

SOUTH KOREA WEATHER

epa10748144 A handout photo made available by the National Fire Agency (NFA), shows South Korean emergency workers searching for survivors after heavy rains hit on the Yeongju city, Gyeongsangbuk-do Province, South Korea, 15 July 2023. According to the Yonhap news agency on 15 July the heavy rains have killed about 20 people and caused thousands to evacuate their homes across the country. EPA/National Fire Agency / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Credit: National Fire Agency / HANDOUT/EPA

النقاط الرئيسية
  • أدت الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى مصرع 26 شخصا خلال فترة الأمطار الموسمية الصيفية
  • أدت انزلاقات التربة إلى صعوبة انقاذ الضحايا في المناطق المتضررة
  • عدد الوفيات مرشح للزيادة بسبب تعثر جهود فرق الانقاذ خلال الساعات المقبلة
أدت أمطار غزيرة غير مسبوقة في كوريا الجنوبية إلى فيضانات وانزلاقات تربة حسب ما أفاد مسؤولون الأحد، فيما واصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

خلال أربعة أيام، شهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة فغمرتها المياه التي سبّبت أيضا فيضان سد كبير.
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تتعرض كوريا الجنوبية لفيضانات باستمرار خلال فترة الأمطار الموسمية الصيفية، لكن البلاد تستعد لها جيدا وعادة ما يكون عدد القتلى منخفضا نسبيا.

وذكرت وزارة الداخلية أن 26 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأن 10 آخرين فُقِد أثرهم، معظمهم جراء انزلاقات تربة أو بعدما جرفتهم السيول.

يحاول المسعفون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

واجتاحت سيول النفق بسرعة كبيرة جدا بحيث لم يتمكن الناس من الفرار، حسب وكالة "يونهاب" للأنباء.
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والأحد انتُشِلت من حافلة غارقة في النفق خمس جثث لم تُحتسب بعد في الحصيلة الرسمية للقتلى، استنادا إلى يونهاب.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، متوقعة هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل. وأكدت أن الأحوال الجوية تشكل خطرا "جسيما".

وحض رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو المسؤولين على استباق فيضانات الأنهار وانزلاقات التربة، طالبا من وزارة الدفاع دعم عمليات الإنقاذ.

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نشر في: 16/07/2023 11:54am
By AFP - SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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