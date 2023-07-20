إنطلاق مناورات عسكرية بمشاركة 30 ألف جندي من عدة دول في الأراضي الاسترالية

التدريبات ستشهد مشاركة قوات برية وجوية وبحرية وتستمر لاسبوعين

War Exercise

Credit: ADF

يشارك حوالي 30 ألف فرد من قوات الدفاع الأسترالية والجيش الأمريكي ودول حليفة أخرى في تدريبات عسكرية في شمال أستراليا اعتبارًا من اليوم (الجمعة).

المناورات التي تحمل تسمية تمرين "تالسيمان سايبر" تشمل الأنشطة الجوية والبحرية والبرية وتجري مرة واحدة كل عامين.
Australian Army Soldier during Talisman Sabre 2015
US and Australian troops have landed on a beach outside Darwin for the main event of Talisman Sabre. (AAP) Credit: Australian Defence Force
ومن المقرر أن تستمر التدريبات على مدى 14 يومًا وسيشارك فيه ايضا جنود من فيجي وإندونيسيا واليابان و كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبابوا نيو غيني وتونغا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا فيما ستحضر الفلبين وسنغافورة وتايلاند بصفة مراقب.

وسيتضمن التمرين العسكري أيضاً إطلاق صاروخ باليستي ياباني باتجاه المياه الاقليمية الاسترالية.

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نشر في: 21/07/2023 7:52am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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