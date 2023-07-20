إنطلاق مناورات عسكرية بمشاركة 30 ألف جندي من عدة دول في الأراضي الاسترالية

يشارك حوالي 30 ألف فرد من قوات الدفاع الأسترالية والجيش الأمريكي ودول حليفة أخرى في تدريبات عسكرية في شمال أستراليا اعتبارًا من اليوم (الجمعة).





المناورات التي تحمل تسمية تمرين "تالسيمان سايبر" تشمل الأنشطة الجوية والبحرية والبرية وتجري مرة واحدة كل عامين.



US and Australian troops have landed on a beach outside Darwin for the main event of Talisman Sabre. (AAP) Credit: Australian Defence Force ومن المقرر أن تستمر التدريبات على مدى 14 يومًا وسيشارك فيه ايضا جنود من فيجي وإندونيسيا واليابان و كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وبابوا نيو غيني وتونغا وفرنسا والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا فيما ستحضر الفلبين وسنغافورة وتايلاند بصفة مراقب.





وسيتضمن التمرين العسكري أيضاً إطلاق صاروخ باليستي ياباني باتجاه المياه الاقليمية الاسترالية.





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