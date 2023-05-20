زيلينكسي في القمة العربية وسوريا تأمل في "بداية جديدة" وسط ترحيب في جدة بعودتها لجامعة الدول العربية

النقاط الرئيسية: رحّب القادة العرب في الجلسة الافتتاحية بالأسد بعد غياب استمرّ أكثر من عقد، منذ عُلّقت عضوية دمشق في الجامعة

استقطب وصول زيلينسكي المفاجئ الى جدة، الانتباه، في محطة قبل أن يتوجه الى اليابان حيث سيشارك أيضا في قمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما

انعقدت القمة العربية وسط جهود حثيثة من السعودية لتعزيز موقعها الدبلوماسي في الشرق الأوسط وخارجه، وبعد اتفاق تطبيع علاقاتها مع إيران بوساطة صينية

بدون إعلان مسبق، حضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أيضًا القمّة، فسرق الأضواء لبعض الوقت من الأسد، الحليف المقرّب من موسكو التي تشنّ حربًا على أوكرانيا منذ العام الماضي.





ورحّب القادة العرب في الجلسة الافتتاحية بالأسد بعد غياب استمرّ أكثر من عقد، منذ عُلّقت عضوية دمشق في الجامعة ردًا على قمعها الاحتجاجات الشعبية التي خرجت إلى الشارع في 2011 قبل أن تتحوّل إلى نزاع دام.





وجاء في القرارات الختامية أن القادة العرب اتفقوا على "تعزيز التعاون العربي المشترك لمعالجة الآثار والتداعيات المرتبطة باللجوء والإرهاب وتهريب المخدرات"، و"التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة" السورية.





وقال الأسد في كلمته "ونحن نعقد هذه القمة في عالم مضطرب، فإنّ الأمل يرتفع في ظل التقارب العربي العربي والعربي الإقليمي والدولي والذي تُوّج بهذه القمة".





وأضاف "أتمنى أن تشكّل (القمة) بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن في ما بيننا للسلام في منطقتنا والتنمية والازدهار بدلاً من الحرب والدمار"، معتبرا انها "فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي".





انعقدت القمة بعد حوالى شهرين على مصالحة بين الرياض وطهران، حليف دمشق الأبرز في المنطقة.



اقرأ المزيد قطر تؤكد أنها لن تطبّع العلاقات مع دمشق بعد عودتها إلى جامعة الدول العربية

epa10637223 A handout photo made available by the Syrian President Office shows Syrian President Bashar al-Assad (L) meeting with Deputy Governor of Saudi Arabia's Makkah Region, Prince Badr bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud (R), on the eve of the Arab League Summit, at King Abdulaziz International Airport, in Jeddah, Saudi Arabia, 18 May 2023. EPA/SYRIAN PRESIDENT OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Credit: SYRIAN PRESIDENT OFFICE HANDOUT/EPA وقطع قادة عرب علاقات بلادهم أو خفّضوها مع الحكومة السورية على خلفية قسوة النظام السوري في التعاطي مع معارضيه. وقدمت دول عربية عدّة بينها السعودية وقطر، خصوصًا في السنوات الأولى للنزاع، دعماً للمعارضة السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سوريا.



"طي الصفحة"

لكن الرياض انفتحت أخيرًا على سوريا وضغطت في اتجاه إعادتها الى الحضن العربي.





في بداية اجتماع جدة، رحّب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للجامعة العربية، بعودة الأسد.





وقال "يسرنا اليوم حضور الرئيس بشار الأسد لهذه القمة"، مضيفا "نأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا، وعودة الأمور إلى طبيعتها".





ولم يحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز القمة، وقد ترأسها نجله ولي العهد نيابة عنه.





وأكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن "ثمة فرصة لا ينبغي تفويتها لمعالجة الأزمة" في سوريا، بينما اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ دمشق عادت "بعدما تم إحباط المؤامرة التي كانت تهدف الى تفتيتها".





في مؤتمر صحافي مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بعد اختتام اعمال القمة، قال ابو الغيط ردا على سؤال حول الموقف الأميركي المنتقد لعودة سوريا "اتصور انه يجب ان نعمل بمعزل عن رؤية القوى الخارجية لهذه الخطوة تحديدا (...) لأن هذا ايضا امر خاص بالعالم العربي".





ووصل الأسد مساء الخميس إلى جدّة. وكانت قمة سرت في ليبيا في آذار/مارس 2010 آخر قمة حضرها. وقرّرت الجامعة العربية في السابع من أيار/مايو "استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية".





وأودى النزاع المستمر في سوريا منذ العام 2011 بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتحوّلت سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية.





وقال ولي العهد السعودي "يكفينا مع طي صفحة الماضي، تذكّر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة".



واجتمع ولي العهد مع الأسد، وناقشا بحسب وكالة الأنباء السورية "التطورات على الساحة العربية".





قبل بدء أعمال القمة، التقى الأسد نظيره التونسي وبحث معه في "العلاقات الثنائية". وعقد لقاء آخر مع نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي ترأّس وفد بلاده إلى القمة.





كذلك، صافح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية. وكانت قطر أعلنت أنها لن تطبّع العلاقات مع حكومة دمشق.





,من جهة أخرى، استقطب وصول زيلينسكي المفاجئ الى جدة، الانتباه، في محطة قبل أن يتوجه الى اليابان حيث سيشارك أيضا في قمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما. وهي الزيارة الأولى له الى المنطقة منذ بدء الغزو الروسي لبلاده قبل أكثر من سنة.





وقد تدخلّت روسيا عسكريًا في النزاع السوري، لا سيما من خلال القصف الجوي، وكان لتدخلها الدور الحاسم في استعادة القوات السورية الحكومية مساحة واسعة من الأراضي.





وقال زيلينكسي الذي كان يرتدي بزّته الزيتية المعتادة "للأسف، هناك البعض في العالم، وبينكم هنا، يغضون الطرف عن (...) السجون والضمّ غير القانوني" للأراضي الاوكرانية، مضيفا "أنا متأكد من أننا يمكن أن نتّحد جميعا في إنقاذ الناس من أقفاص السجون الروسية".



In this photo provided by Saudi Press Agency, SPA, Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy speaks during the Arab summit in Jeddah, Saudi Arabia, Friday, May 19, 2023. (Saudi Press Agency via AP) Credit: AP ويبقى موقف قادة الدول العربية ضبابيًا وغير موحّد من الحرب في أوكرانيا، بخلاف الأوروبيين والأميركيين.





وقال مسؤول في جامعة الدول العربية لوكالة فرانس برس إن حضور زيلينسكي جاء "بدعوة من السعودية وليس من الجامعة العربية".





تصدرت جدول أعمال القمة كذلك أزمتان رئيسيتان: النزاع في السودان حيث أكد الزعماء في القرارات الختامية على دعمهم لمحادثات تجري في جدة بين طرفي الحرب، والنزاع المتواصل في اليمن.





وقال وزير الخارجية السعودي في المؤتمر الصحافي "نعمل في السعودية بالتعاون مع الولايات المتحدة لتهيئة الأجواء للوصول الى هدنة انسانية"، مضيفا "نطمح ان نصل قريبا الى هذه الهدنة، على ان تؤسس هذه الهدنة لحوار".





وانعقدت القمة العربية وسط جهود حثيثة من السعودية لتعزيز موقعها الدبلوماسي في الشرق الأوسط وخارجه، وبعد اتفاق تطبيع علاقاتها مع إيران بوساطة صينية في آذار/مارس، إثر قطيعة.





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