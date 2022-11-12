تعرف على أشهر 7 فواكهه محببة إلى قلوب الأستراليين

توت العليق

عادة ما تنمو بجانب الجداول في المناطق المشمسة على الشجيرات من شهر يونيو إلى أكتوبر. يمكن تناولها طازجة أو استخدامها لصنع المربى والصلصات. يمكن أيضًا استخدام أوراق التوت الأصلي في صنع الشاي، والذي يُقال إنه يساعد في حل المشكلات المتعلقة بالهضم.



Native Raspberry

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مربى روزيلا

تتكون هذا المربى من الروزيلا، وهي زهرة برية تنمو في شمال كوينزلاند، تُعرف أيضًا باسم الكركديه البري. تُطهى روزيلا مع الماء والسكر، ثم تُترك لتبرد وتتسمك. والنتيجة هي مربى حامضة مع لون قرمزي كثيف.



Rosella Jam

مونتريس

توجد هذه الشجيرة على الساحل الجنوبي لأستراليا، وتؤتي ثمارًا تشبه طعم التفاح مع العرعر. عندما تنضج تمامًا، تكون الثمرة خضراء مع مسحة ضاربة إلى الحمرة. بمجرد حصادها، يمكن تناولها طازجة، ولكن يمكن أيضًا تجميدها أو تجفيفها.





يوصى بتحويلها إلى مربى وصلصات، أو تقديمها كحلوى مع مغرفة من الآيس كريم.



Australian native plant Muntries (Kunzea pomifera) with berries Source: iStockphoto / VictoriaYurkova/Getty Images/iStockphoto

ليلي بيلي

ليلي بيللي هو نبات دائم الخضرة بأوراق كثيفة ولامعة. يُزرع في جميع أنحاء أستراليا كشجرة زينة، وكذلك لثماره المعروفة باسم ليلي بيللي أو ريبيري. نظرًا لوجود أكثر من خمسين نوعًا من هذا النبات، يمكن أن تختلف الفاكهة في الحجم واللون، ولكنها عادةً ما تكون على شكل كمثرى أو كروية وتتراوح ما بين اللون الأرجواني إلى اللون الوردي الفاتح.



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تتميز بقوامها القوي ونكهتها التي تذكرنا بالتفاح والكمثرى، ويمكن أكل الفاكهة مباشرة من الشجرة، ولكن يمكن أيضًا دمجها بسهولة في الحلويات المختلفة. تتوفر طازجة من شهر ديسمبر إلى فبراير، ولكن يمكن العثور على الإصدارات المجمدة منها على مدار السنة.



Lilly Pilly

كواندونغ

هي فاكهة أسترالية صغيرة ذات لون أحمر فاتح ونكهة حامضة قليلاً توصف غالبًا بأنها خليط بين الخوخ والمشمش. تحتوي حُفر الفاكهة الموجودة في المنتصف على نكهة شبيهة بنكهة اللوز ويمكن تحميصها أو عصرها للحصول على الزيت. يوصى باستخدام الكواندونغ لتحضير مربى الفاكهة أو الفطائر أو مهروس الفاكهة.



Quandong

كريبس بينك

هو نوع أسترالي من التفاح تم تطويره بواسطة John Cripps في أواخر القرن العشرين. يتسم التفاح بلونه الأحمر وداخله الأبيض إلى الكريمي أو الأصفر الباهت. من الأفضل تناول هذه الفاكهة اللذيذة طازجة، عندما تكون النكهات حلوة وحادة بعض الشيء.





على الرغم من أن تفاح كريبس الوردي يزرع عادة في أستراليا، إلا أنه يمكن العثور عليه أيضًا في بلدان أخرى مثل كندا وتشيلي والبرازيل والولايات المتحدة.



Cripps Pink

جراني سميث

هذا التفاح الأخضر المشهور عالميًا له أصول أسترالية. وفقًا للأسطورة، عثرت ماريا آن سميث على نبتة تفاح بالقرب من منزلها في عام 1868. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأت تحمل تفاحًا أخضر فاتح اللون أثبت أنه مثالي للأكل والطهي. نمت تفاح Granny Smith لأول مرة تجاريًا في نيو ساوث ويلز في عام 1895، وهي اليوم واحدة من أكثر أنواع التفاح شعبية في العالم، وتتميز بمظهرها الخارجي الأخضر مع اللون الوردي الخفيف، والملمس القوي.



Granny Smith

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