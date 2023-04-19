79 قتيلا في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات في صنعاء

قتل 79 شخصا وأصيب 110 بجروح في حادثة تدافع خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حسبما أكد مسؤولون حوثيون لوكالة فرانس برس الخميس.

YEMEN RAMADAN AID

A man collects food aid distributed to vulnerable families during the fasting month of Ramadan, in Sana'a, Yemen, 18 April 2023. Source: EPA / YAHYA ARHAB/EPA

قال مسؤول طبي حوثي "قُتل 79 شخصا وأصيب 110 بجروح". وأكد مسؤولان طبيان آخران حصيلة الحادثة التي وقعت في منطقة باب اليمن في وسط صنعاء وفقا لمراسل فرانس برس.

ونقلت وكالة أنباء الحوثيين "سبأ" عن المتحدث باسم "وزارة" الداخلية في الحكومة غير المعترف بها دوليا العميد عبدالخالق العجري قوله إن "الحادث المأساوي المؤلم (...) راح ضحيته العشرات".

وأضاف أن الحادثة وقعت "بسبب تدافع مواطنين أثناء التوزيع العشوائي لمبالغ مالية من قبل بعض التجار"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الوفيات والمصابين إلى المستشفيات وضبط اثنين من التجار القائمين على الموضوع".

من جهته، أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين مهدي المشاط "تشكيل لجنة من الداخلية والأمن والمخابرات والقضاء والنيابة للتحقيق في حادثة التدافع"، حسبما نقلت "سبأ".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.


يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.



شارك
نشر في: 20/04/2023 9:42am
المصدر: AFP

اخترنا لك

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

16:41
Heba and Noor photo.jpg

Why love is the elephant in the room to some Arab Australians

eid prayers

مجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

12:37
Zainab.jpeg.jpg

Zainab was born in Australia but does not qualify for fast-tracked residency under new visa rules

Logo of FIFA Women's World Cup 2023 on display.

لماذا طلب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من الفيفا التخلي عن عقد رعاية السعودية لكأس العالم للسيدات؟

08:37
Volunteers of Community Care Kitchen rely on donations from local businesses to provide for their 300-strong household database. Source:

الأزمة المعيشية: هل أرخت بثقلها على المؤسسات المجتمعية والخيرية أيضاً؟

12:13
نجاح حداد - قصة نجاح.JPG

'الأرزاق على الله رغم المنافسة': من أرملة وأم لتوأم إلى صاحبة واحد من أشهر مطابخ سيدني

22:09
Two Muslim woman embracing.jpg

'My tough mother ruined my childhood': Aussie Arab women on how their mums influence their parenting