روبوت اعتُقل في مصر سابقاً يدلي بشهادته في جلسة استماع في البرلمان البريطاني

النقاط الرئيسية روبوت يدخل التاريخ لإدلائه بشهادة في البرلمان البريطاني

تسمية الروبوت Ai-Da أتت من اسم عالم الرياضيات البريطاني ورائد الكمبيوتر في القرن التاسع عشر Ada Lovelace

إيلون ماسك يتوقع أن تبدأ شركة تسلا في بيع الروبوتات في غضون ثلاث الى خمس سنوات

صنع إنسان آلي التاريخ من خلال تقديم أدلة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان البريطاني.





ووُصف Ai-Da بأنه "أول روبوت فائق في العالم"، وقد مثل أمام لجنة الاتصالات والرقمية لتقديم رؤى حول العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والفنون.





قال Ai-Da: "لا أمتلك خبرات ذاتية على الرغم من قدرتي على التحدث عن مكاني والاعتماد على برامج وخوارزميات الكمبيوتر التي لا تزال حية كثيراً، لا يزال بإمكاني إنشاء الفن".





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مع وجه أنثوي وبوب أسود قصير وبذلة ، تحدث الفنانة الشبيهة بالبشر عن مستقبل الفن اللامحدود عند ابتكاره باستخدام تقنية اصطناعية.



"سيستمر دور التكنولوجيا في إنشاء الفن في النمو حيث يجد الفنانون طرقاً جديدة لاستخدام التكنولوجيا للتعبير عن أنفسهم والتفكير واستكشاف العلاقة بين التكنولوجيا والمجتمع والثقافة."





تم تسمية Ai-Da على اسم عالم الرياضيات البريطاني ورائد الكمبيوتر في القرن التاسع عشر Ada Lovelace وتم تطويره في عام 2019 بالتعاون مع شركة Corish robotics وخبراء في جامعة أكسفورد.



Ai-Da Robot poses for pictures with a self-portrait in the Houses of Parliament in London before making history as the first robot to speak at the House of Lords. Source: AAP / Stefan Rousseau/PA/Alamy ويمكنه تشكيل صور للأفراد الذين يقفون أمامه، ورسم الوجوه من الصور الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة به وإنشاء المنحوتات، مع إبداعات الإنسان التي سبق عرضها في المعارض وصالات العرض.





رافق إيدن ميلير رئيس Ai-Da Robot الإنسان ،في ذلك اليوم وتحدث عما تعلمه أثناء تطوير المشروع.





"إن أهم شيء وجدته، هو أن في الواقع لا يتعلق الأمر كثيراً بمدى تشابه Ai-Da بالإنسان، بل كم نحن البشر آليون، الخوارزميات التي تشغل أنظمتنا قادرة للغاية ليتم تحليلها وفهمها وخلقها، ما هو واضح أن الناس ما زالوا يعتقدون إلى حد كبير أن الإبداع هو نشاط بشري بحت، لكن فهمي وتجربتي في هذا المجال هو أن الإبداع هو في الواقع نهج."



Ai-Da's creator, Aidan Meller says “Ai-Da’s maiden speech at the House of Lords will help us to understand how an AI robot sees the world and what that means for the future of creativity.” Source: AAP / Elliott Franks/Cover Images ومع ذلك، لم يكن كل من في الجلسة متفقاً مع فكرة أن الروبوت الفنان يمكن أن يمثل نفسه بشكل مستقل.





وجهت السيدة تينا ستويل ، المسؤولية إلى مبتكر Ai-Da وقالت على الرغم من أن "الروبوت يقدم أدلة، إلا أنه ليس شاهداً في حد ذاته".





وقالت ستويل: "وأنا لا أريد الإساءة إلى الروبوت، لكنه لا يشغل نفس مكانة الإنسان وأنك (مخاطبة السيد ميلر) بصفتك مبتكره، مسؤول في النهاية عن البيانات".





وكان في العام الماضي، قبل معرض لأعمالها الفنية بجوار أحد الأهرامات في الجيزة، قد احتجزت السلطات المصرية Ai-Da لمدة عشرة أيام اعتقاداً أنها ربما كانت جاسوسة.



شبيه الأنسان "أوبتيموس"

أدى الوجود المتزايد للروبوتات وقدراتها، إلى اندلاع موجة من الجدالات حول العالم.





وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا عن نموذج أولي للروبوت البشري "Optimus"، وتوقع أن تنتج الشركة الملايين وتبيعها بأقل من 20.000 دولار أمريكي (31.000 دولار أسترالي).



وقال إيلون ماسك إنه يتوقع أن تكون شركته جاهزة لتلقي الطلبات على الروبوت في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.





إن دفع تسلا لتصميم وبناء روبوتات سيتم اختبارها أيضاً من خلال وظائف العمل في مصانعها يميزها عن الشركات المصنعة الأخرى التي جربت الروبوتات الشبيهة بالبشر.





"لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات ذلك."





وقال إن الروبوتات الموجودة حاليا تفتقد إلى الدماغ والقدرة على حل المشكلات بنفسها.





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