لماذا اضطرت رحلة طيران متجهة إلى بالي للعودة إلى ملبورن بعد أربع ساعات من انطلاقها؟

النقاط الرئيسية: شركة الطيران فشلت في الحصول على موافقة لاستخدام طائرة مختلفة

تم إعادة الطائرة إلى ملبورن بعد أكثر من أربع ساعات من بداية الرحلة

قالت الشركة إنها زودت الركاب بغرف فندقية وقسائم وجبات

اضطرت رحلة تابعة لشركة Jetstar متجهة إلى بالي للعودة إلى ملبورن لأن شركة الطيران فشلت في الحصول على موافقة لاستخدام طائرة مختلفة تحمل عددًا أكبر من الركاب.





قررت Jetstar استخدام طائرة بوينج 787 أكبر للرحلة ولكن تم رفض الموافقة على الهبوط لأن تبديل الطائرات لم تتم الموافقة عليه من قبل المنظم المحلي في إندونيسيا.





تم إعادة الطائرة إلى ملبورن بعد أكثر من أربع ساعات من بداية الرحلة.





ووصفت Jetstar الحادث بأنه "سوء تفاهم" واعتذرت للركاب عن الإزعاج.



وقالت الشركة إنها زودت الركاب بغرف فندقية وقسائم وجبات وعملت على نقلهم إلى بالي على متن رحلات جوية أخرى.





ولكن بعد قضاء ما يقرب من 11 ساعة على متن الطائرة توجه الركاب الساخطون إلى وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن غضبهم.





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